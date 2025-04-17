Hija de ‘Estilista de las estrellas’ reaparece tras su muerte: mantenía la esperanza de que viviría

Video De qué murió Silvia Galván, la famosa 'Estilista de las estrellas' en México: esto se sabe

Jessica Galván, una de las hijas de Silvia Galván, la ‘estilista de las estrellas’, reapareció a horas de la muerte de su mamá.

Fue este 16 de abril que se informó acerca del fallecimiento de la empresaria, a quien a inicios de marzo, tras una operación, le detectaron cáncer de estómago supuestamente en fase 4.

“Fue una mujer de fe, cuya espiritualidad y fortaleza guiaron cada paso de su camino. Lamentamos profundamente su partida, pero con la certeza de que su alma goza de la luz eterna”, se indicó en un comunicado.

Hija de Silvia Galván, ‘Estilista de las estrellas’, comparte mensaje

En medio de su duelo, esta mañana Jessica Galván utilizó su cuenta de Instagram para compartir una esquela en honor a su madre.

En la imagen, se brinda información acerca del servicio velatorio que se le realizará a Silvia Galván, en una funeraria de la Ciudad de México, este jueves 17 de abril por la tarde.

Además, se incluye un emotivo pensamiento: “Tu presencia marcó nuestras vidas, tu recuerdo es inspiración, y tu legado, una guía eterna”.

Jessica Galván, hija de Silvia Galván, publicó información sobre el velorio de su famosa madre. Imagen Jessica Galván/Instagram

Hija de Silvia Galván mantenía la esperanza en que viviría

A mediados del mes pasado, luego de que el cirujano César Adrián Sepúlveda Benavides afirmara a ABC Noticias que Silvia Galván tendría “entre 6 a 12 meses” de vida, Jessica habló de la salud de su progenitora.

“Mi mamá está superbién, se está recuperando excelentemente, anda caminando y hablando como si nada, de verdad es una cosa increíble, estamos demasiado felices”, dijo a la cámara.

Ella puntualizó que como “cada cuerpo reacciona diferente”, estaban aguardando a saber cómo lo haría el de la artista de la belleza, de quien afirmó estaba “excelente”.

“No le quitaron ninguna parte de su estómago”, sentenció, “la cirugía fue de emergencia por una perforación en su estómago de 1 centímetro que ‘parcharon’ con su propia grasa para cerrarla”.

Detalló que Silvia se encontraba en manos de “muy buenos oncólogos”, aunque todavía no empezaba “su tratamiento porque primero se tenía que recuperar” de la intervención.

“Ya va a comenzar, si Dios quiere, esta semana o a más tardar la que sigue, en eso está, y pues va muy bien”, enunció.

“Está muy contenta, está muy animada, está muy fuerte, nosotros también, cada día mejor, no le duele nada y no está tomando ninguna medicina para el dolor […] está mejorando cada día más”, agregó.

En una misiva independiente, tanto ella como su hermana Erika manifestaron que su mamá “es una mujer fuerte y que siempre ha luchado”, por lo que “eso nos da esperanza que va a salir adelante”.

Al momento, ellas no han brindado pormenores de la causa exacta del deceso de Galván, quien entre sus clientas tuvo a famosas como Belinda, Elizabeth Gutiérrez, Sylvia Pasquel y Michelle Salas, entre otras.