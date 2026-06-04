Shakira Shakira revela que terminó en el piso y envuelta en lágrimas por uno de sus hijos, ¿qué pasó? La cantante se sinceró sobre un momento familiar que vivió con Sasha, quien la hizo tirarse al piso y llorar. Esto reveló Shakira sobre su hijo menor.



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Shakira confesó que terminó en el piso y envuelta en lágrimas por Sasha, el menor de los dos hijos que tuvo con Gerard Piqué.

En entrevista con People, la cantante se sinceró sobre el emotivo momento que vivió con Sasha tras ser cuestionada sobre lo último que la había hecho llorar de alegría.

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“Sasha, mi pequeño, estaba cantando ‘Perfect’, de Ed Sheeran, en la cocina y tenía esa voz… nunca lo había escuchado cantar así”, recordó el 3 de junio.

“Simplemente me tiré al piso de la cocina y empecé a llorar, pero eran lágrimas de alegría, me conmovió muchísimo”, reconoció.

Por otro lado, la intérprete de ‘Dai Dai’ fue cuestionada sobre “la jugada más increíble” que ha hecho como mamá de Milan y Sasha, a lo que, sin titubeos, respondió: “Bueno, tengo que hacer muchas jugadas de mamá todo el tiempo”.

“Llevarlos a uno de esos grandes salones recreativos a mitad de semana. Vivimos en un mundo que exige mucho a los niños hoy en día, así que intento preservar la infancia y encontrar todas las ideas posibles para que jueguen porque eso es lo que deberían estar haciendo”, sentenció.

Hijos de Shakira heredaron su talento

En 2023, Milan y Sasha hicieron su debut musical al grabar junto a su madre el tema ‘Acróstico’.

Aquella vez, los pequeños no solo sorprendieron al mundo con su talento vocal sino también con su habilidad para tocar el piano.

Dos años después, en 2025, Milan y Sasha lanzaron su primera canción en solitario. ‘The One’ es el título de su primer sencillo.

En el videoclip, que fue lanzado en redes sociales, a los hijos de Shakira y Gerard Piqué se les puede ver disfrutar de la música y en facetas diferentes. Mientras Milan toca la batería, Sasha está en el micrófono.