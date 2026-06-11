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Shakira en la inauguración del Mundial de Futbol: ¿por qué en redes se dice que no era ella?

La cantante deslumbró con su participación en la inauguración del Mundial de Futbol en la Ciudad de México. Sin embargo, en redes surgieron todo tipo de teorías sobre su show por esta razón.

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Por:Univision
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Video Shakira luce exclusivo look para el Mundial de Futbol que costaría miles

Este jueves 11 de junio, Shakira deslumbró con su participación en la inauguración del Mundial de Futbol en el Estado Ciudad de México.

La cantante interpretó ‘Dai Dai’, canción oficial de la justa deportiva, junto a Burna Boy y tras las actuaciones de Lila Downs, Maná, Danny Ocean, J Balvin, Ryan Castro, Tyla, Belinda y Los Ángeles Azules. Sin embargo, su aparición desató todo tipo de teorías.

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¿Por qué se dice que Shakira no cantó en el inicio de la Copa Mundial de Futbol?

Después de la presentación de la colombiana, usuarios de redes sociales señalaron que Shakira presuntamente lucía “diferente” en comparación a cómo se le había visto antes.

Incluso, especularon que podría tratarse de su imitadora Rebeca Maiellano, conocida como Shakibecca, y es que en las imágenes, la colombiana todo el tiempo lució con gafas oscuras.

Shakira lució este 'halter top' en color amarillo.
Shakira lució este 'halter top' en color amarillo.
Imagen Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images


Entre los argumentos también se especuló que su cabellera rizada parecía "peluca" y que su color no coincidía con su rubio característico, pues se veía "amarilla".

Shakira no se pronunció de manera inmediata ante las teorías de Internet. Sin embargo, sí felicitó a México tras obtener el triunfo ante Sudáfrica en el primer partido de la Copa Mundial de Futbol.

"Felicidades México, estoy muy feliz por mi familia mexicana en este día inolvidable", escribió entre emojis de corazones rojos.

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