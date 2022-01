Mark Ruffalo y Hugh Laurie protagonizan ‘All the light we cannot see’, la nueva serie de Netflix

Deadline reportó en días recientes que Mark Ruffalo y Hugh Laurie serán los protagonistas de ‘All the light we cannot see’, producción que estará a cargo de Shawn Levy ('Stranger Things') y Steven Knight ('Peaky Blinders') para Netflix en formato de miniserie de cuatro partes.

Mark Ruffalo recibió diferentes reconocimientos en 2021 por su trabajo en la miniserie de HBO ‘I know this much is true’, mientras que Hugh Laurie ha destacado después de ‘House’ en series como ‘Veep’, ‘Roadkill’ o la película ‘The personal history of David Copperfield’.

‘All the light we cannot see’ aún está en fase de preproducción; sin embargo, Ruffalo se dijo “entusiasmado” en Twitter por el nuevo proyecto, mientras que Laurie bromeó en la red social sobre seguir el perfil de Netflix.

¿De qué se trata 'All the light we cannot see'?

‘All the light we cannot see’ es una novela escrita por Anthony Doerr, la cual lo hizo acreedor del premio Pulitzer en 2015 en la categoría de ficción.

El libro cuenta la historia de una joven francesa ciega durante la Segunda Guerra Mundial, cuya vida se cruza con un soldado alemán llamado Werner y ambos tratan de sobrevivir al conflicto bélico, mientras el padre de Marie intenta protegerla.

Además de ser una novela premiada, ‘All the light we cannot see’ fue best-seller del New York Times con más de 5.7 millones de copias vendidas solo en Estados Unidos y ahora llegará en formato adaptado a Netflix.

Elenco y personajes de 'All the Light we cannot see'

Mark Ruffalo dará vida a Daniel LeBlanc, un cerrajero del Museo de Historia Natural de París, quien es el padre de Marie-Laure e intenta darle toda la independica posible mientas la protege de la ocupación nazi.

Hugh Laurie interpretará al tío de Daniel, Etienne LeBlanc, un soldado retirado de la Primera Guerra Mundial con trastorno de estrés postraumático que transmite programas de radio clandestinos como parte de la resistencia francesa.

Aria Mia Loberti, quien es ciega, debutará en la actuación con el papel de Marie-Laure, la hija del personaje de Mark Ruffalo. Loberti fue la primera actriz confirmada del proyecto por Netflix en diciembre de 2021.

Fecha de estreno de 'All the light we cannot see'

Según el reporte de Deadline, el productor Shawn Levy “ha estado desarrollando el proyecto durante un par de años”; sin embargo, ‘All the light we cannot see’ todavía está en fase de preproducción.

Por el momento no se han anunciado a otros miembros del elenco, fecha de inicio de rodaje ni fecha de lanzamiento, por lo que la llegada de la miniserie a Netflix podría aplazarse hasta 2023.