Natália Subtil dijo que su novio "se encarga más" de su hija y Sergio Mayer responde

“Mi hijo sacó un comunicado donde está diciendo: 'Ahí están los elementos, ahí están los hechos, y si hay alguna cosa que no concuerde, que se lleve a tribunales'. Siempre lo hemos dicho, que se lleve a tribunales, no en los medios, eso me parece absurdo”, dijo Mayer Bretón sobre la exposición pública que ha buscado la modelo.