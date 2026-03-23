Famosos Sergio Mayer dice que "vive al día" tras críticas por entrar a reality show siendo diputado El actor se defendió de los ataques y cuestionamientos por haber solicitado licencia de su cargo en la Cámara de Diputados en México para poder entrar a un reality show. Sergio Mayer dice que "vive al día" para pagar su casa y otros gastos.



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El diputado Sergio Mayer se encuentra en el centro de la polémica tras su decisión de participar en el reality show La casa de los famosos, lo que ha desatado cuestionamientos sobre sus motivaciones y su situación económica.

Ante las críticas, Mayer defendió su postura asegurando que, dentro de su contexto, él "vive al día" para poder cumplir con sus compromisos financieros.

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El legislador explicó que sus ingresos actuales están destinados a cubrir gastos fundamentales de su vida privada. “Yo vivo al día para pagar mi casa, para pagar ciertas cosas de mi escuela”, afirmó a la prensa, reporta Milenio este 23 de marzo.

El ex de Bárbara Mori subrayó que su situación responde a sus propias necesidades y que no tiene por qué dar explicaciones sobre sus bienes materiales a terceros.Mayer reconoció que, visto desde fuera, posee una posición de privilegio, pero insistió en que todo es relativo al estilo de vida y los gastos de cada individuo.

Para clarificar su punto, el diputado recurrió a una comparación entre distintos estratos sociales: “Yo puedo decir que vivo al día comparado con Ricardo Salinas Pliego o comparado con un obrero”.