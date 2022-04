Sebastián Zurita revela que sus padres no querían que fuera actor como ellos

Fue gracias a que Sebastián les pidió una oportunidad que debutó en los melodramas: "Cuando hice 'Cañaveral de pasiones' en Televisa, la única razón por la que la hice es que mis papás no me querían 'castear' (hacer casting) y les dije: 'Por qué van a 'castear' niños y a mí no me van a dar la oportunidad', me dijeron: 'No porque tú tienes que estudiar'", contó en Hoy.