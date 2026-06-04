Omar Fierro

Scarlet Gruber y Omar Fierro presumen su "cita": el cariño paternal entre ellos continúa

Omar Fierro fue una figura paterna para Scarlet Gruber durante parte de su niñez. Los actores se dejaron ver juntos en una tierna fotografía.

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Por:Ashbya Meré
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Video ¿Omar Fierro es el papá de Scarlet Gruber? Esta es la relación entre ellos

Scarlet Gruber y Omar Fierro compartieron la tierna fotografía que se sacaron juntos, con la que comparten que el lazo afectivo entre ellos de padre e hija continúa a pesar del tiempo.

La villana de Doménica Montero es hija de Astrid Gruber y del integrante de la agrupación Los Chamos, Gabriel Fernández. Sin embargo, tras la separación, la actriz mantuvo una relación con Omar Fierro durante varios años, por lo cual surgió un cariño muy especial de padre e hija, el cual continúa.

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Scarlet dejó ver que se reunieron para cenar y solo agregó a la fotografía "Dinner Date".

Scarlet Gruber y Omar Fierro se reunieron para cenar.
Scarlet Gruber y Omar Fierro se reunieron para cenar.
Imagen Scarlet Gruber/Instagram

Esta no es la primera vez que los actores se dejan ver juntos, en diversas ocasiones han compartido imágenes en reuniones familiares. Incluso, Gruber mantiene una buena relación con los cuatro hijos de Fierro.

La tierna relación de Scarlet Gruber y Omar Fierro

A mediados de la década de 1990, Astrid Gruber y Omar Fierro mantuvieron una relación, en ese entonces las hijas de la actriz, Scarlet y Stephanie, eran unas niñas.

Sin embargo, los actores terminaron su relación a finales de la década, pero el lazo familiar que lograron permanece intacto, pues han pasado más de 20 años y el cariño paternal entre Omar y Scarlet ha perdurado.

Omar Fierro considera a Scarlet Gruber como una más de sus hijos
Omar Fierro considera a Scarlet Gruber como una más de sus hijos
Imagen Instagram Omar Fierro
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