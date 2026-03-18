Astrid Gruber Scarlet Gruber es hija de 'El Chamo' Fernández y de icónica actriz de los noventa, ¡conócela! Scarlet Gruber heredó el talento de sus famosos padres, quienes dejaron huella en la televisión hispana gracias a sus telenovelas.



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Video Scarlet Gruber, villana de Doménica Montero, es hija de un famoso cantante que derretía corazones

Scarlet Gruber se está consolidando como una de las villanas más famosas de la actualidad, gracias a Kiara en Doménica Montero. Sin embargo, su éxito no solo se debe a su talento, también a la formación actoral y consejos que le han dado sus famosos padres.

Scarlet Gruber es hija de dos estrellas de la TV

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No todos saben que la actriz es hija de dos grandes estrellas de la televisión venezolana, quienes la han guiado a través del mundo del entretenimiento.

Su padre es Gabriel 'El Chamo' Fernández, quien fue integrante de fenómeno musical de principios de la década de 1980, Los Chamos, y también protagonizó algunas telenovelas.

Por otro lado, su madre es Astrid Gruber, una consagrada protagonista de telenovelas que ha sido su mayor "inspiración" en esta carrera.

" Mi mamá es mi crítica constructiva y lo aprecio muchísimo porque a veces lo necesitas, ella es la que me dice cómo pararme, me enseña a comunicarme, es muy disciplinada y para mí fue como un colegio militar", contó a TVyNovelas.

A Scarlet "le enorgullece ser hija de ellos", pues le han "enseñado tantas cosas, que me han llenado de herramientas para ser la actriz que soy hoy en día", añadió en la entrevista con la revista.

¿Quién es Astrid Gruber?

La madre de Scarlet es una actriz y modelo venezolana que fue muy popular en la televisión latinoamericana durante la década de 1990.

Comenzó su carrera en las pasarelas de moda y en certámenes de belleza, donde destacó por su belleza.

Su talento hizo que ganara fama rápidamente a principios de los noventas gracias a telenovelas como 'Pobre diabla', 'Emperatriz', 'La loba herida', 'Piel', 'Sirena', 'Canela', 'Amor mío'y 'Secreto de amor', melodrama que fue su último trabajo en televisión.

Astrid Gruber y Carlos Montilla protagonizaron la telenovela 'Sirena' en 1993. Imagen Marte TV/Venevisión

En 2002, Astrid decidió retirarse de la actuación, a pesar de encontrarse en un momento sólido de su carrera.

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Según ha explicado Scarlet, ella priorizó su vida personal y su rol como madre, alejándose de la exigente y demandante vida de la industria del entretenimiento.