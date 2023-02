Sasha Sökol habría perdido un hijo de Luis de Llano, afirma actor

“Incluso los hombres, hay que decir que también los hombres éramos muy acosados, presionados por muchas personas dentro del medio. No crean que solamente las mujeres. Pero eran personas muy importantes y en aquel entonces si no tenías poder, no eras nadie. Afortunadamente tuve la decencia de decir ‘No, yo no soy así’”, concluyó el actor.