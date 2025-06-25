Sasha Sökol

Sasha Sökol le gana al productor Luis de Llano: autoridades toman tajante decisión en caso de abuso

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México rechazó el amparo promovido por el productor por el caso de abuso en agravio de la cantante Sasha Sökol, con quien sostuvo una relación cuando ella era menor de edad.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Resurge video de Sasha Sökol triste cantando con Pandora en el 87, ¿se acordó de Luis de Llano?

Sasha Sokol le ganó la batalla legal a Luis de Llano Macedo. Este miércoles 25 de junio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en México, informó que el amparo promovido por el productor mexicano por el caso de abuso en agravio a la cantante fue rechazado.

En una resolución unánime, las autoridades mexicanas ratificaron la condena civil por daño moral impuesta a Luis de Llano el 26 de septiembre de 2023, la cual ordena que el productor mexicano deberá pagar una indemnización, emitir una disculpa pública, cursar un programa especializado en prevención del abuso sexual y abstenerse de referirse nuevamente a exintegrante de Timbiriche en medios o foros públicos.

El fallo, aprobado por la Corte y respaldado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, sienta un precedente en México en los casos de abuso a menores de edad. Éste establece que no hay un límite de tiempo para que las personas que fueron víctimas de un ataque sexual durante su infancia interpongan demandas civiles, incluso si ya no es posible avanzar penalmente.

¿Por qué Sasha Sökol demanó a Luis de Llano?

En marzo de 2022, Sasha Sökol acusó al productor Luis de Llano de abuso, luego de que él hablara del romance que sostuvieron cuando ella tenía 14 años y él, 39, durante el programa de YouTube de Yordi Rosado.

El 18 de julio de ese mismo año, el equipo legal de la exTimbiriche informó sobre la existencia de una demanda civil en contra del productor mexicano por el delito de daño moral. Además, se detalló que el objetivo era esclarecer la verdad sobre los hechos y el abuso que ella sufrió en su infancia.

El 10 de mayo de 2023, Sasha Sökol informó a través de sus redes sociales que el productor había sido condenado por “daño moral”, subrayando que las autoridades mexicanas habían acreditado como ilícita la relación que sostuvieron en la década de los ochenta.

“El día de hoy Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor, mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, escribió, mientras que en septiembre de 2023, el productor aseguró que agotaría todos los amparos para defenderse.

