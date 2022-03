Él es Fernando Diez Barroso, la otra perdida de Sasha tras sufrir supuesto abuso de Luis de Llano

El pasado 8 de marzo Sasha Sökol habló de la relación que sostuvo con el productor Luis de Llano en su adolescencia. La ex timbiriche denunció que el fundador de la agrupación a la que perteneció en la década de los ochenta y que la catapultó a la fama “abusó” de su vulnerabilidad.

La noticia conmocionó al público por las estremecedoras revelaciones que hizo la también actriz de telenovelas como ‘La vida en el espejo’ y ‘El premio mayor’. En ella narra cómo fue la relación que sostuvo con Luis de Llano y los problemas familiares que provocó ese amorío.

“Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años”, relató.

Sasha Sökol recordó la difícil crisis familiar que vivió cuando sus padres se enteraron que estaba involucrada sentimentalmente con su representante. En ese entonces su madre, la fallecida Magdalena Cuillery, estaba casada con Fernando Diez Barroso.

“Mi familia se enteró y se volvieron locos. No era para menos, Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”, relató.

¿Quién es Fernando Diez Barroso?

Fernando Diez Barroso fue un alto ejecutivo de Televisa que crió a la ex integrante de ‘Sasha, Benny y Erik’ como a su propia hija y le dio sus apellidos tras contraer matrimonio con Magdalena Cuillery.

Fernando Diez Barroso, quien adoptó a la intérprete de ‘Japi’ desde sus primeros años de vida, fue nombrado en el sentido texto que publicó Sasha en las redes sociales. Ahí señaló que Barroso, a quien consideraba su papá, se alejó de ella tras enterarse del romance que sostuvo alrededor de cuatro años con el productor.

“Fernando me desadoptó. Literalmente, me desadoptó —al escribir esto el corrector me da otras opciones ya que la palabra “desadoptar” no existe en el diccionario—. Esa fue la primera gran pérdida de mi vida”.

Sasha reveló que aunque su madre y su padre adoptivo tomaron acciones de inmediato para cortar el romance que estaba viviendo con Luis de Llano, su carrera musical tuvo que ser truncada. Pues la obligaron a abandonar Timbiriche para mandarla a estudiar fuera de México. Contó que la decisión de sus padres fue en vano, pues Luis y Sasha sigueron en contacto.

“Durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos. Al cumplir 17 le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo, o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando, poco tiempo después, terminé con él”, apuntó.

De acuerdo a su testimonio esas fricciones causaron que Diez Barroso le retirara todo su apoyo. Fue en medio de los conflictos con Sasha, que el matrimonio entre Fernando y Magdalena se fue desgastando y la pareja se divorció.

Otras desgarradoras confesiones de Sasha Sökol

Las declaraciones de Sökol surgieron después de que fuera publicada una entrevista de Luis de Llano, de 76 años, con el comunicador mexicano Yordi, en la que reconoció que tuvo una relación con Sasha.

“Estuve muy enamorado de ella y un día nada que ver, se acabó y seguimos trabajando 10 años más juntos”, declaró.

Al respecto, Sasha dio replica a sus declaraciones: “¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad”.

La artista describió la relación que tuvo hace 33 años con el “poderoso” productor como “tóxica” y habló de lo mucho que le costó terminar la relación con el hombre 25 años mayor que ella.

“Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada”, agregó.

A pesar de que han pasado más de tres décadas, Sasha sigue cuestionándose que hubiera sido de ella sin haber dado paso a esa relación.

“¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre”, resaltó.

Las palabras que lanzó Sökol también como protesta a las múltiples formas de abuso que sufren las mujeres hicieron eco en las autoridades mexicanas. La Fiscalía de la Ciudad de México respondió a la cantante que desea atender su reporte.

Cabe mencionar que, hasta el momento el productor Luis de Llano no se ha pronunciado al respecto.