Famosos

Presentadora anuncia en programa en vivo que tiene cáncer de mama avanzado

Sara Sidner fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa tres. La periodista se someterá a una doble mastectomía, quimioterapias y radiaciones.

Por:
Univision
Video Actriz de 'Beverly Hills 90210' revela que el cáncer ya llegó a sus huesos: "No quiero morir"

Sara Sidner, reconocida presentadora de CNN, reveló este lunes 8 de enero durante la transmisión de su programa en vivo que fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa tres.

La periodista aprovechó los últimos minutos de su noticiero para compartir detalles de su enfermedad, la cual se encuentra muy avanzada.

“Tómate un segundo para recordar los nombres de ocho mujeres a las que quieres y conoces en tu vida. Cuéntalas con los dedos. Estadísticamente, una de ellas padecerá cáncer de mama. Yo soy esa de las ocho de mi grupo de amigas”, comenzó.

“No he estado enferma ni un solo día de mi vida. No fumo. Rara vez bebo. El cáncer de mama no es hereditario en mi familia. Y, sin embargo, aquí estoy, con un cáncer de mama en etapa 3”, declaró con voz entrecortada. “Es difícil decirlo en voz alta”, afirmó.

Se someterá a una doble mastectomía

Sara Sidner subrayó que aunque el cáncer de mama en etapa tres ya no es una “sentencia de muerte”, recibir un diagnostico así la “conmocionó”.

“Estoy en mi segundo mes de quimioterapia y me someteré a radiaciones y a una doble mastectomía. La fase tres ya no es una sentencia de muerte para la gran mayoría de las mujeres. Pero esta es la realidad que conmocionó mi sistema cuando empecé a investigar más sobre el cáncer de mama”, detalló en CNN News Central.

Sara Sidner fue diagnosticada con cáncer de mama avanzado.
La presentadora de 51 años reveló en entrevista con People que tras enterarse de su diagnóstico médico no quiso compartirlo con nadie, pues “necesitaba procesarlo” a solas.

Sidner aseguró a la publicación que tras pensar lo peor y escribir varias cartas a sus seres queridos, decidió hacer todo lo que estuviera a su alcance para sanar, lo que la llevó a comenzar su tratamiento de quimioterapia.

“Me siento fatigada y estoy más lenta… tengo que pensar más en cómo me cuido”, indicó la periodista estadounidense, quien ha comenzado a perder su cabello según refiere People.

Finalmente, Sara Sidner deseó que su historia pueda inspirar a otras mujeres a estar pendientes de su salud y en un chequeo constante.

“No sé cómo esto va a terminar, pero tenemos la habilidad de sentir alegría en cualquier momento, mientras estemos respirando”, concluyó.

