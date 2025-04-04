Famosos

Russell Brand, ex de Katy Perry, es acusado de violación y agresión sexual: lo denuncian 4 mujeres

La policía británica acusa al exesposo de Katy Perry de violación y agresión sexual a cuatro mujeres.

El comediante Russell Brand ha sido acusado de violación y agresión sexual por la policía británica tras una investigación de 18 meses que comenzó cuando cuatro mujeres denunciaron haber sido agredidas por el controvertido comediante.

La policía metropolitana de Londres dijo que Brand, de 50 años, enfrenta un cargo de violación, uno de agresión indecente, uno de violación oral y dos de agresión sexual.

Los presuntos delitos involucran a cuatro mujeres y ocurrieron entre 1999 y 2005.

En septiembre de 2023, los medios británicos Channel 4 y Sunday Times publicaron denuncias de cuatro mujeres que afirmaron haber sido agredidas sexualmente o violadas por Brand. Las acusadoras no han sido identificadas.

El comediante , autor y actor de 'Get Him To The Greek' ha negado las acusaciones y dijo que sus relaciones 'siempre fueron consensuadas'.

Conocido por sus rutinas de comedia desenfrenadas y subidas de tono, Brand presentó programas de radio y televisión, escribió memorias narrando sus batallas con las drogas y el alcohol, apareció en varias películas de Hollywood y estuvo casado brevemente con la estrella del pop Katy Perry entre 2010 y 2012.

En los últimos años, Brand ha desaparecido prácticamente de los medios tradicionales, pero ha conseguido un gran número de seguidores en línea con vídeos que mezclan el bienestar con teorías conspirativas. Recientemente anunció su mudanza a Estados Unidos.

Está previsto que Brand comparezca ante un tribunal de Londres el 2 de mayo.

Jaswant Narwal, del Servicio de Fiscalía de la Corona británica, dijo que los fiscales "revisaron cuidadosamente la evidencia después de una investigación policial sobre las acusaciones hechas tras la transmisión de un documental del Canal 4 en septiembre de 2023.

“Hemos concluido que Russell Brand debería ser acusado de delitos que incluyen violación, agresión sexual y agresión indecente”, dijo Narwal.

“El Servicio de Fiscalía de la Corona recuerda a todos que el proceso penal está activo y que el acusado tiene derecho a un juicio justo”.

