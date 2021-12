Roxanna Castellanos no tuvo hijos, pero no fue por decisión propia: explicó la razón

Roxanna Castellanos mantuvo una larga plática con Isabel Lascurain en su canal de YouTube, en la que realizó un viaje en el tiempo para recordar su paso por ‘Otro rollo’, el origen de su personaje Deyanira Rubí e incluso recordó algunos de los momentos más duros de su vida, como la pérdida de su bebé por una negligencia médica y la muerte de sus padres.

La actriz, conductora y comediante revivió la difícil muerte de su hijo cuando sólo tenía 4 meses de gestación y reveló que tras ese doloroso suceso ya no se sintió con la estabilidad emocional para adoptar un niño.

“Cuando no podía tener hijos biológicos, también siento que tienes que estar con una estabilidad con alguien, con una pareja y no estaba yo en ese entonces. Tenía una pareja que me decía ‘no, adoptar no, vamos a intentar’”.



La mexicana de 48 años comentó que, actualmente, tiene amigas a las que aconseja que si quieren tener hijos, lo hagan mientras aún pueden para que no les suceda lo mismo que a ella.

“Yo ahora tengo amigas que les digo ‘si quieres, hazlo ahorita, porque si la carrera, si no la carrera y si el novio y si no el novio’, las cosas que uno desea hay que hacerlas en el momento. Yo porque de verdad no pude”, puntualizó.

Roxanna Castellanos soñaba con ser madre

La actriz de Vecinos comentó que ella soñaba con ser madre, pues cuando era pequeña quería rodearse de varios hijos; sin embargo, olvidó la idea cuando no pudo tener descendencia biológica.

“Claro, Isabel, yo quería tener siete hijos; yo desde muy chiquita quería”, señaló.



Finalmente, Castellanos comentó que sin ayuda de un profesional logró superar esa dolorosa etapa de su vida; no obstante, fue un proceso tardado.

“Me tardé, pero sí lo superé; tuve que. Yo lo trabajé sola”, reveló.



La intérprete, quien ha hecho reír a miles de personas con su personaje de Deyanira Rubí, aseguró que actualmente le gusta estar sola y es muy feliz.

El origen de la famosa 'Deyanira Rubí'