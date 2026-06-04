Roberto Tapia Roberto Tapia narra oscuro pasaje de su vida por la depresión: "Me quería quitar la vida" Roberto Tapia confesó que se alejó durante varios años de la música orillado por la depresión, la cual lo llevó al límite de intentar atentar contra su vida.



Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255 o entrando a este sitio web.



Video Roberto Tapia escuchó el "te amo" que tanto temía perder: su madre mejoró de salud

Roberto Tapia compartió un difícil momento de su vida, por el cual se retiró de la música por casi cinco años. El cantante de regional mexicano sufrió depresión, la cual lo llevó al punto de intentar quitarse la vida.

“Me tocó vivir una depresión por cerca de siete años y aborrecí la música cerca de seis años y medio”, contó en el programa ‘Ventaneando’.

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El intérprete de “Los Años Que Yo Tengo” confesó que se puso un arma de fuego en la cabeza.

“En una ocasión yo estaba en mi casa, sentado en mi cama y pues tenía una pistola en la mano y yo estaba viéndome al espejo y me puse la pistola en la sien”, narró.

Sin embargo, al pensar en sus hijos recapacitó y todo cambió: “Sí me quería quitar la vida porque esto es una enfermedad y rápido pensé en mis hijos, dije: ¿Qué sería de mis hijos si yo haría esto?, no merecen este dolor’, y ahí es donde me amarré los que ya sabes y para adelante”, recordó en la entrevista.

Roberto Tapia confesó que no tuvo ayuda profesional como tal, pues más su fuerza de voluntad lo que lo ayudó a sanar.

“Esta enfermedad yo le llamo es el demonio la verdad (…) Sí me toco ir un par de veces a la ayuda profesional, pero yo me armé de valor después de darme cuenta de mi realidad. Regresé con muchas más ganas y mi terapia fue la música”, sentenció.

Aunque no especificó hace cuánto tiempo vivió este oscuro momento, el cantante regresó a la música y se encuentra promocionando su nuevo material musical, ‘Que Siga la Mata Dando’.