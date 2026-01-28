Rob Schneider ¿Quién es Patricia Azarcoya, esposa mexicana de Rob Schneider que le pidió el divorcio? El actor de Hollywood y Patricia Azarcoya están en proceso de divorcio, confirmó un representante de él a Page Six. A continuación te contamos más sobre la mujer que fue pareja del comediante por casi dos decádas.

Rob Schneider y su esposa, Patricia Azarcoya, se están divorciando tras 15 años juntos, confirmó un representante del famoso actor a Page Six.

De acuerdo con el medio, ella fue quien interpuso los documentos para iniciar el trámite de la disolución de su enlace civil con el comediante en el “tribunal de familia”, en el condado de Maricopa, Arizona, el 8 de diciembre de 2025.

Él aceptó la solicitud días después, el 12 de diciembre.

En los papeles, según TMZ, se expone que ella argumentó que su matrimonio “está irremediablemente roto, sin posibilidad de reconciliación”.

Schneider se casó con Patricia en enero de 2010, en Los Ángeles. A lo largo de este tiempo, procrearon a sus hijas, Miranda (13 años) y Madeline (10).

¿Quién es Patricia Azarcoya?

Patricia Azarcoya nació en marzo de 1988 en Mérida Yucatán, México. Es bilingüe y crea contenido en español en sus redes sociales.

Ella es productora de películas y programas de televisión, y también escribe guiones. Además, ha incursionado en la actuación y el modelaje, reporta People.