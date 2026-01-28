Rob Schneider Rob Schneider y su esposa mexicana se divorcian: ella lo pidió y esta es la razón El actor de Hollywood y Patricia Azarcoya están en proceso de divorcio, confirmaron medios estadounidenses. Estos son los detalles de la demanda que ella interpuso.

Rob Schneider y su esposa, Patricia Azarcoya Schenider se divorcian, reporta US Weekly. Ella fue quien interpuso la demanda, detalla el diario este 28 de enero.

¿Cuál es el motivo de divorcio de Rob Schneider y Patricia Azarcoya?

La productora mexicana de 37 años fue quien interpuso la demanda de divorcio el 8 de diciembre de 2025. según los registros judicicales a los que US Weekly dice haber accedido.

"Rob , de 62 años, aceptó la notificación de la petición días después, el 11 de diciembre", informa.

El motivo de divorcio, según los documentos, es que su matrimonio "está irremediablemente roto y no hay posibilidad de reconciliación".

Rob Schneider y su esposa están negociando manutención y custodia de sus hijas

Schneider y Azarcoya tienen dos hijas: Miranda, de 13 años, y Madeline, de 10. La expareja está en proceso para negociar la manutención de las pequeñas y también la manutención del cónyuge, según US Weekly.

Además, se emitió una orden judicial para que ambos completen un curso obligatorio de crianza.

Según el medio de entretenimiento, un juez acordó, en una presentación el martes 27 de enero, que cuando definan el "decreto de consentimiento" este se archivaría de forma confidencial.