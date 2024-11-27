Llorando, Residente narra cómo la voz de su madre lo salvó de saltar del piso 25 de un hotel

Video ¿Residente y Calle 13 ya habían advertido los líos de Sean ‘Diddy’ Combs? Añeja canción lo revelaría

René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, recordó un difícil momento de su vida en el que estuvo a punto de aventarse del piso 25 de un hotel en México en 2017, al tener pensamientos oscuros.

En una reciente plática narró que gracias a que escuchó la voz de su madre sigue con vida.

"Está cab… decirlo porque ni mi hermano sabe de ese momento, yo estaba en México y estaba pasando por un montón de cosas y de momento pensé de la manera en que pensé y pensé que me iba a lanzar", narró en el podcast de Chente Ydrach.

Recordó que en ese momento dijo: " Si mi mami contesta no brinco", y así fue. "Tuve la suerte de que mi mamá contestó y recuerdo que yo le dije que no quería estar aquí porque no sabía cómo decirle, en ese momento que uno no está pensando bien".

Residente compartió que su progenitora es una mujer muy "tranquila" y lo "calmó" al hablar con él.

"Mi mamá tiene una habilidad, yo no sé si ella sabía lo jod… que yo estaba pasando, pero ella me habló de una manera que es como si fuera todo normal, como bien tranquila".

Poco después el rapero se dio cuenta que de haberlo hecho ya no vería ni a su familia ni a sus seres queridos.

Después de ofrecer su concierto en México, de reunirse con un grupo de padres que perdieron a sus hijos, (Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa) y escuchar sus difíciles historias, entendió que no debía pensar en atentar contra su vida.

"Cuando escuché sus historias entendí que no podría pensar esto, ¿qué estoy pensando?, no sé por qué me dio esto".

Al día siguiente despertó "con otra mentalidad" y escribió el exitoso tema 'René', que lleva más de 373 millones de reproducciones solo en YouTube, canción que considera una de las mejores de su carrera, no solo por el valor sentimental al contar pasajes de su vida, sino por la métrica.

"La escribí de la mejor manera (…) es una historia como bien contada, con narrativa, con buena rima. Sentí que lo logré al ver las reacciones familiares", explicó.

