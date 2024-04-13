Renata Notni

Renata Notni sufre penoso accidente con su vestido en glamuroso evento y entra en "pánico"

Renata Notni publicó una foto del accidente que sufrió en los Fashion Trust U.S. Awards 2024. El vestido se le rompió y aseveró que "se le estaba viendo todo".

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Diego Boneta es tan romántico que ya sabe dónde podría ser su boda con Renata Notni

Renata Notni vivió un penoso momento el 9 de abril en los Fashion Trust U.S. Awards 2024, cuando su atuendo se le rompió en plena cena. La actriz no tuvo otra opción que salir huyendo del lugar.

A Renata Notni se le rompió el vestido

PUBLICIDAD

La actriz relató en Instagram que se encontraba disfrutando del evento, cuando comenzó a sentir un "aire" en la parte lateral del torso.

Más sobre Renata Notni

Revelan supuesto motivo por el que Diego Boneta y Renata Notni peleaban en público: ¿se separan?
1 mins

Revelan supuesto motivo por el que Diego Boneta y Renata Notni peleaban en público: ¿se separan?

Univision Famosos
El video de la supuesta pelea de Renata Notni y Diego Boneta en público: esto pasó
0:52

El video de la supuesta pelea de Renata Notni y Diego Boneta en público: esto pasó

Univision Famosos
¿Renata Notni y Diego Boneta tuvieron discusión en público? Video de supuesto pleito se viraliza
1 mins

¿Renata Notni y Diego Boneta tuvieron discusión en público? Video de supuesto pleito se viraliza

Univision Famosos
Captan a Belinda supuestamente llorando desconsolada tras su caída en una pasarela: video
1:03

Captan a Belinda supuestamente llorando desconsolada tras su caída en una pasarela: video

Univision Famosos
Renata Notni tiene un increíble sentido de la moda y estos 10 fabulosos looks son la prueba
2 mins

Renata Notni tiene un increíble sentido de la moda y estos 10 fabulosos looks son la prueba

Univision Famosos
"Estoy temblando, quiero llorar": Diego Boneta sorprendió a Renata Notni y la conmovió con este detalle
1:48

"Estoy temblando, quiero llorar": Diego Boneta sorprendió a Renata Notni y la conmovió con este detalle

Univision Famosos
Renata Notni presentó a su mamá y sus fans creen que parecen hermanas (tienen los mismos ojos)
3 mins

Renata Notni presentó a su mamá y sus fans creen que parecen hermanas (tienen los mismos ojos)

Univision Famosos
Renata Notni y Aislinn Derbez son "gemelas separadas al nacer" y estas fotos lo demuestran
2 mins

Renata Notni y Aislinn Derbez son "gemelas separadas al nacer" y estas fotos lo demuestran

Univision Famosos
Diego Boneta es tan romántico que ya sabe dónde podría ser su boda con Renata Notni
1:28

Diego Boneta es tan romántico que ya sabe dónde podría ser su boda con Renata Notni

Univision Famosos
Renata Notni cumplió años y su novio Diego Boneta la felicitó con un romántico mensaje
2 mins

Renata Notni cumplió años y su novio Diego Boneta la felicitó con un romántico mensaje

Univision Famosos

"Estoy en un evento, increíble… y de repente estoy sentada, cenando, primer tiempo de la cena, apenas está empezando el evento y siento como airecito del lado, dije: 'Voy a ir al baño a checar que esté todo bien con el vestido, que mi zipper esté arriba en donde tiene que estar'", mencionó.

Al levantarse de su asiento la protagonista de 'Amor de Barrio, telenovela que puedes ver en ViX, se percató que el cierre del vestido se había roto. Para evitar un desfiguro la actriz "agarró su bolsa y se tapó".

"En cuanto me paro de la silla, siento perfectamente cómo mi zipper, de arriba abajo, se me abrió todo el vestido en plena cena y yo lo último que pensé fue agarrar mi celular, lo único que quería era llegar corriendo a un baño porque dije se me está viendo todo", narró en sus historias.

Renata Notni mostró cómo se rompió todo su vestido
Renata Notni mostró cómo se rompió todo su vestido
Imagen Instagram Renata Notni


Notni intentó arreglar su atuendo, pero descubrió que era "imposible, ya que cuando eso le pasa al zipper, lo subes, lo bajas, se rompe peor".

¿Quién salvó a Renata Notni del bochornoso incidente?

Al salir del baño un guardia de seguridad se percató de que algo le pasaba y al "ver su cara de pánico", Renata le explicó la situación y le pidió que fuera a recoger su celular a la mesa.

"Salí y gracias a Dios un señor de seguridad vio mi cara de susto y me dijo: '¿Todo bien?' Le dije: 'No, necesito por favor que vayas y agarres mi celular que lo dejé en la mesa, me tengo que ir ya, se me acaba de romper todo el vestido'. Fue corriendo, agarró mi celular, me lo trajo y me acompañó afuera hasta subirme al coche, cuidando que nadie me viera del lado porque estaba completamente abierto y roto todo mi vestido", finalizó.


Relacionados:
Renata NotniTelenovelasNovelasLooksCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD