Renata Notni sufre penoso accidente con su vestido en glamuroso evento y entra en "pánico"
Renata Notni publicó una foto del accidente que sufrió en los Fashion Trust U.S. Awards 2024. El vestido se le rompió y aseveró que "se le estaba viendo todo".
Renata Notni vivió un penoso momento el 9 de abril en los Fashion Trust U.S. Awards 2024, cuando su atuendo se le rompió en plena cena. La actriz no tuvo otra opción que salir huyendo del lugar.
A Renata Notni se le rompió el vestido
La actriz relató en Instagram que se encontraba disfrutando del evento, cuando comenzó a sentir un "aire" en la parte lateral del torso.
"Estoy en un evento, increíble… y de repente estoy sentada, cenando, primer tiempo de la cena, apenas está empezando el evento y siento como airecito del lado, dije: 'Voy a ir al baño a checar que esté todo bien con el vestido, que mi zipper esté arriba en donde tiene que estar'", mencionó.
Al levantarse de su asiento la protagonista de 'Amor de Barrio' se percató que el cierre del vestido se había roto. Para evitar un desfiguro la actriz "agarró su bolsa y se tapó".
"En cuanto me paro de la silla, siento perfectamente cómo mi zipper, de arriba abajo, se me abrió todo el vestido en plena cena y yo lo último que pensé fue agarrar mi celular, lo único que quería era llegar corriendo a un baño porque dije se me está viendo todo", narró en sus historias.
Notni intentó arreglar su atuendo, pero descubrió que era "imposible, ya que cuando eso le pasa al zipper, lo subes, lo bajas, se rompe peor".
¿Quién salvó a Renata Notni del bochornoso incidente?
Al salir del baño un guardia de seguridad se percató de que algo le pasaba y al "ver su cara de pánico", Renata le explicó la situación y le pidió que fuera a recoger su celular a la mesa.
"Salí y gracias a Dios un señor de seguridad vio mi cara de susto y me dijo: '¿Todo bien?' Le dije: 'No, necesito por favor que vayas y agarres mi celular que lo dejé en la mesa, me tengo que ir ya, se me acaba de romper todo el vestido'. Fue corriendo, agarró mi celular, me lo trajo y me acompañó afuera hasta subirme al coche, cuidando que nadie me viera del lado porque estaba completamente abierto y roto todo mi vestido", finalizó.