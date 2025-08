Hijo de Renata del Castillo rompe el silencio tras su muerte: anuncia importante decisión

“Como su hijo de ella, les doy a todos ustedes las gracias. No me caben palabras ni ideas del tanto aprecio a mi madre y el aprecio mutuo que ella les tenía. Ella, siempre que salíamos, me hablaba historias con muchos de ustedes”, insistió.

Hijo de Renata del Castillo toma tajante decisión

“Sólo nos tenemos él y yo, no hay nadie más, no hay papá, por ende, no hay la familia de… su progenitor, mejor dicho, no quiere nada con nosotros”, precisó.