Las telenovelas más memorables de Rebecca Jones: de Cuna de Lobos a Cabo

“Yo estaba al pie del cañón (...) Tenía todo el tiempo (en la mente) mi telenovela que estoy haciendo, porque así somos de 'workaholic', hasta me llevé mi maleta del trabajo al hospital. Todo el tiempo hubo una voluntad mía evidentemente de regresar al trabajo lo más pronto posible, pero pues esto fue muy duro. Yo ya iba a La Paz 15 días después de que me internaron, pero un amigo me convenció de que estaba yo loca porque esto si recae es superfuerte, me vine a la casa".