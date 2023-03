Rebecca Jones se quedó con una "gran preocupación" antes de su partida

"Era lo que ella quería, me pidió, me mandó un correo y me dijo 'quiero que así sea mi funeral'. Ella siempre lo planeó así, siempre con una gran actitud, una gran entereza, dijo: 'no quiero prensa, no quiero que anden ahí todos llorando, vestidos de negro, no, no, a mí no me pobreteen porque no soy pobrecita, yo tengo una carrera...'", declaró. "Estamos sus cuatro amigos más cercanos, su hijo Max, ¿Cómo estamos? ¿tristes? sí, enteros también porque eso es lo que ella quería".