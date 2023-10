Actor de Si Nos Dejan casi es arrestado en un aeropuerto por decir esta palabra

"Cuando se dieron cuenta y me empezaron a reconocer las mismas autoridades, la aerolínea tenía la posibilidad de decir 'enciérrenlo' y me llevan y me encierran. Utilizaron el criterio y dijeron 'es una broma, no vamos a proceder'. Perdí mi vuelo, las autoridades se dieron cuenta que fue un error, yo ofrecí disculpas, dije 'fue una tontería de mi parte', llegaron directivos y me dijeron 'no lo vuelvas a hacer'", aseguró.