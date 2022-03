Hijo de Jessica y Ramiro Fumazoni debuta en tv: será la versión joven de un galán de telenovelas

Jessica Mas y Ramiro Fumazoni son una de las parejas más estables del espectáculo. La puertorriqueña y el argentino llevan más de 21 años juntos y son padres de los mellizos Ramiro y Bianca, quienes llegaron a este mundo el 4 de julio de 2015.



Sus hijos, quienes heredaron los bellos ojos azules de su papá, han estado en contacto con la industria del entretenimiento desde pequeños gracias a las carreras actorales de Jessica y Ramiro.

Además, la pasión por la actuación que tiene sus padres sin duda influyó en ellos, de tal forma, que Ramiro, con tan sólo seis años de edad, ya está siguiendo los pasos de Mas y Fumazoni.

Ramiro, hijo de Jessica Mas y Ramiro Fumazoni, debutará en la telenovela ‘Corazón guerrero’



Así como ‘Corazón guerrero’ figuró como el debut de Alejandra Espinoza como protagonista de telenovelas, esta producción de Salvador Mejía se corona como el primer proyecto actoral del hijo de Jessica Mas y Ramiro Fumazoni.

Ramiro Jr. dará vida a la versión joven de uno de los galanes de la telenovela: Damián Sánchez, interpretado por el actor argentino Rodrigo Guirao.

“Debut de mi bebé” escribió Jessica en sus historias de Instagram junto a una foto de Ramiro y el actor Eduardo Yáñez, quien da vida a Octavio Sánchez.

Con esta imagen, la actriz también mostró que el 28 de marzo de 2022 será el día en el que su hijo de seis años aparecerá por primera vez en ‘Corazón guerrero’.

No hay duda que Jessica y Ramiro sienten emoción y orgullo por este gran paso en la vida de su hijo.

Sin embargo, la actriz de 40 y 20 confesó para Las Estrellas que realmente sintió mucho miedo cuando supo las intenciones de ser acto de su pequeño.

“Tenía mucho miedo de que lo hiciera, pero él estaba loco por hacerlo. Me dio tanta cosita cuando lo dijo, pero Ramiro me dijo que no podíamos cortarle las alas".



La pareja apoyó a su hijo, quien afortunadamente tuvo llamados cortos pero suficientes para los ocho episodios en los que participará.



Jessica también explicó que su hija Bianca tal vez también se aventure a seguir sus pasos, ya que es una apasionada a las telenovelas.

La pequeña de seis años no se pierde ni un capítulo ‘Amor dividido’, melodrama en donde su mamá y papá participan: Jessica da vida a Minerva Ortiz y Ramiro es Fabricio Zepeda.