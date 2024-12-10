Jamie Foxx finalmente revela qué “complicación médica” puso en riesgo su vida: “Vi el túnel”

Video Jamie Foxx dejó su vida de excesos gracias a su pequeña hija: “No sabía que lo estaba arruinando”

Jamie Foxx finalmente ha revelado cuál fue la “complicación médica” que puso su vida en peligro el año pasado.

Fue en abril de 2023 cuando, por medio de Instagram, la hija del actor, Corinne, dio a conocer que él había sido hospitalizado en Atlanta, Georgia.

¿Qué le sucedió a Jamie Foxx?

Luego de haber guardado hermetismo al respecto, y ya recuperado, él compartió qué fue lo que le sucedió durante su programa ‘Jamie Foxx: What had happened was…’, de Netflix.

Hablando frente al público, el protagonista de ‘Django Unchained’ se emocionó hasta las lágrimas mientras decía: “Por favor, Señor, ayúdame a superar esto”.

“El 11 de abril me dolía mucho la cabeza y le pedí a mi chico una aspirina. […] Antes de poder tomarla, me desmayé. Yo no recuerdo 20 días”, relató.

Al respecto de lo que pasó posteriormente, él explicó lo que le contaron: “Lo que me dijeron fue que me llevaron al primer doctor y él sólo me dio una inyección de cortisona y me envió a casa”.

Detalló que fue su hermana, Deidra Dixon, quien supo que “algo andaba mal” con él pues “estaba letárgico”, por lo que lo llevó hasta el Hospital Piedmont.

Ahí, externó, el “Dr. Schuette” le dio a ella “una noticia horrible”: “‘Tiene una hemorragia cerebral que produjo un derrame y si no le abro la cabeza ya mismo, vamos a perderlo’”.

“Me dijeron que me llevaron a operarme […] No ves pasar tu vida por delante de ti. Fue algo extrañamente pacífico”, aseguró.

“Vi el túnel. No vi la luz, pero estaba en el túnel”, desveló antes de bromear un poco, “hacía calor ahí. Mierd…, ¿estoy yendo al lugar equivocado o algo así?”.

Tras la cirugía, señaló, el experto puntualizó a Dixon que “no encontramos de dónde venía, pero él tiene un derrame, quizá pueda recuperarse por completo, pero será el peor año de su vida”.

“Me salvó la vida. Por eso este momento es el más increíble. Porque uno lo da por sentado. Pero les diré algo sobre mi hermana, Deidra, y mi hija, Corinne Marie Foxx: ¡me contuvieron, caraj…!”, expresó.

Jamie Foxx terminó en una silla de ruedas

Siguiendo con su historia, Jamie Foxx especificó que “el 4 de mayo me desperté” y, para su sorpresa, no en una condición 100 % óptima.

“No podía caminar, estaba en una silla de ruedas”, mencionó el artista de casi 57 años, recalcando que no podía creerlo.