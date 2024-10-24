Jamie Foxx habría revelado que ‘Diddy’ Combs lo “envenenó” y le provocó graves secuelas

Video El video donde ‘Diddy’ alardeaba del “desmayo” de sus invitados en sus polémicas fiestas

Jamie Foxx presuntamente vinculó a Sean ‘Diddy’ Combs, quien actualmente se encuentra preso acusado de cometer tráfico sexual, con su aún misteriosa hospitalización en abril del año pasado.

En abril de 2023, la hija del actor, Corinne, reveló en Instagram que él “experimentó una complicación médica”, por lo que había sido hospitalizado en Atlanta, Georgia, pero no dio detalles.

A más de un año sin explicar públicamente el asunto, la semana pasada el también cantante de R&B, ya recuperado, pareció confirmar que habló de su crisis de salud durante las grabaciones de su especial para Netflix.

“Tuve la oportunidad de contar mi versión de la historia”, escribió en un ‘post’ de la red social al hablar de su programa ‘One More Chance: An Evening with Jamie Foxx’.

“Cuando la gente me pregunta si esto es un ‘show’ de comedia de ‘stand up’, digo que no, es una explicación artística de algo que salió terriblemente mal”, agregó.

Ahora, personas que afirman haber estado durante las filmaciones de dicho proyecto, el 3, 4 y 5 de octubre, dieron a conocer que él habría hecho ahí acusaciones sobre Combs.

Jamie Foxx habría revelado que ‘Diddy’ Combs le “hizo algo”

El primero en abordar el asunto fue el productor, camarógrafo y director Arthur ‘Choke No Joke’ Alston, quien apareció en ‘Comedy Hipe’.

Ante la cámara, él indicó que Jamie Foxx explicó en el escenario que “‘Diddy’ fue el responsable de lo que le pasó, y él es el que llamó al FBI sobre [Combs]”.

“No creo que estuviera bromeando”, aclaró, “sé cuándo alguien está preparando un chiste y también cuando habla en serio”.

“Después de que [Foxx] dijera: ‘Diddy me hizo algo’, agregó: ‘Y yo soy el que llamó a los federales’”, relató Alston sobre las presuntas palabras del actor.

“Jamie estaba asustado, ¿cierto? Desapareció, ¿cierto? Ahora está afuera, tan pronto como ‘Puff’ [Combs] fue a la cárcel, ¿cierto?”, reflexionó.

Según Arthur, el protagonista de ‘Django Unchained’ y el rapero parecían ser “hermanos” hasta que algo presuntamente provocó su separación.

En declaración para Page Six este 24 de octubre, Alston expuso que se sorprendió al escuchar a Jamie supuestamente hacer las afirmaciones, aunque él había escuchado rumores al respecto previamente.

¿Jamie Foxx denunció que ‘Diddy’ Combs lo “envenenó”?

Por su parte, el guardaespaldas de celebridades, Big Homie .CC, afirmó en entrevista con ‘Cam Cap News’, el 19 de octubre: “Sé que [Combs] envenenó a Jamie Foxx, y él lo denunció al FBI por eso”.

Al ser contactado por Page Six para obtener comentarios, el escolta aseguró que hizo esos comentarios basándose en lo que escucho contar al actor en dos de las grabaciones para su ‘show’ de comedia, a las que acudió con un cliente.

Respaldando la versión, el sitio web Media Take Out reportó a inicios de esta semana que supuestamente James narró “a miles de personas que ‘Diddy’ lo drogó y que por eso sufrió un derrame cerebral debilitante hace apenas un año”.

El medio puntualiza que Foxx habría sentenciado que Sean “fue el responsable” del ataque que sufrió en el cerebro.

Un tercer alegado testigo, el actor Dennis L.A. White, quien asevera asistió a dos filmaciones del programa, dijo a Page Six que no recuerda que James mencionara a las autoridades.

No obstante, contó que él sí pasó tiempo refiriéndose a Combs, e incluso supuestamente hizo varios chistes sobre “aceite para bebés”.

‘One More Chance: An Evening with Jamie Foxx’ aparentemente llegará a la plataforma de ‘streaming’ Netflix en noviembre. Se desconoce la fecha exacta.