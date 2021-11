'Spiderman: No Way Home': Los Seis Siniestros podrían ser el equipo de villanos en la película

Esta no es la primera vez que la idea de los Seis Siniestros en el cine es manejada por Sony, al final de 'The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro', se muestra un cuarto con las alas del Buitre y los brazos mecánicos del Doctor Octopus, además de ya tener la aparición de Electro, Harry Osborn como el Duende Verde y Rhino, interpretado por Paul Giamatti.