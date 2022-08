Paty de ‘El chavo del 8’ cambió la actuación en pleno éxito por otra pasión: así luce ahora

La serie de ‘El chavo del 8’ dejó marcada en la memoria colectiva a varios de sus personajes, como Doña Clotilde, Ñoño, Don Ramón y, por supuesto, la querida Paty.

Aunque se trató de un personaje secundario, muchos la recuerdan como la simpática niña de quien ‘El Chavo’ y Quico estaban enamorados.

A diferencia del resto del elenco, la actriz que le dio vida a la adorable vecina, se alejó por completo del ojo público para dedicarse a su verdadera pasión.

Paty de ‘El chavo del 8’ fue interpretada por cuatro actrices

Hay que aclarar que el personaje de la niña bien portada de la vecindad fue interpretado por cuatro actrices diferentes: Patty Juárez (de quien el personaje recibió su nombre), Rosita Bouchot, Ana Lilia de la Macorra y Paty Strevel.

La tercera de ellas fue quien más veces apareció en este papel, por lo que es a quien se le suele asociar con el mismo.

La actriz Ana Lilia de la Macorra se convirtió en el personaje de Paty por casualidad

En diciembre del 2017, Univision Entretenimiento contactó a la intérprete para saber qué había sido de ella y, en la charla, ella recordó que llegó a las cámaras de ‘El chavo del 8’ por azares del destino: se encontraba trabajando en producciones de televisión cuando fue llamada a participar en la serie cómica.

“La producción en la que yo trabajaba como asistente llamó a casting, llegaron a varias actrices, pero ninguna pasaba como niñas, entonces no sé si fue Enrique Segoviano, que era el productor del programa en ese entonces o Chespirito quienes dijeron ¿y por qué no Ana?”, relató en aquel entonces.



Sin tener experiencia en la actuación o siquiera haber tomado un curso sobre el tema, la joven de entonces 21 años aceptó con la promesa de Roberto Gómez Bolaños de que solo haría 3 episodios.

“Me dijeron como tenía que hacerle y pues lo hice y yo les agradezco un montón a todos por la paciencia que me tuvieron, jamás tomé un curso de actuación y todos se morían de la risa si me equivocaba y me ayudaban en la toma dos o en la toma cincuenta”, comentó Ana Lilia de la Macorra a Univision Entretenimiento hace 5 años.

‘El chavo del 8’ fue debut y despedida para la actriz de Paty

Sin embargo, la fama no fue algo que Ana Lilia de la Macorra deseara y cuando laatención la sobrepasó, decidió renunciar.

“Me daba pena que me reconocieran, entraba corriendo a los restaurantes y me iba al fondo dándole la espalda a las personas porque me daba cosa” fueron sus palabras a Univision.



En la mencionada conversación, comentó que Chespirito tomó con completa tranquilidad su renuncia y le agradeció por el tiempo que le dio vida a Paty.

La ex actriz regresó entonces al detrás de cámaras de la televisión, pero, al poco tiempo, migró a Estados Unidos para estudiar su verdadera pasión: la psicología.



Sobre su vida personal, también se sabe que se casó, tuvo dos hijos, regresó a su natal México se ha dedicado desde entonces a dar terapias emocionales.

Aunque vive alejada del ojo público, en esporádicas ocasiones hace apariciones frente a las cámaras, como en el 2014, cuando se reunió con el actor Edgar Vivar gracias a un periodista brasileño.