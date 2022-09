Princesa Ana pasó de bebé en brazos de Isabel II a reverenciar su ataúd: su relación en fotos

La muerte de la reina Isabel II el pasado 8 de septiembre representó un antes y un después en la historia global. Sin embargo, para la familia real también fue la pérdida de una matriarca.

Si bien los días de luto en anticipación para el funeral de monarca apenas empiezan, el rey Carlos III y el príncipe William ya han tenido la oportunidad de expresar públicamente su dolor.

Por su parte, la princesa Ana fue la encargada de acompañar el féretro de su mamá desde el castillo de Balmoral hasta el de Holyroodhouse, dando inicio a los eventos que marcarán la despedida del Reino Unido de su monarca más longeva.

Así fue la relación entre la reina Isabel II y su hija, la princesa Ana

La monarca y el príncipe Felipe recibieron su segunda visita por parte de la cigüeña el 15 de agosto de 1950: le dieron la bienvenida a una nena a quien le pusieron por nombre Ana.

Se trata de la única mujer que la ex pareja real concibió. Previamente, tuvieron al hoy rey Carlos III y, después, a los príncipes Andrew y Edward.

El archivo fotográfico de la realeza muestra a la reina Isabel II muy contenta en la presentación oficial de su nena.



En múltiples ocasiones, Isabel Alejandra María ha sido retratada como una madre distante y fría en el interior de su hogar.

No obstante, la princesa Ana aseguró a la BBC, en una entrevista en abril del 2002, que estos rumores no eran ciertos:

“No creo que haya ninguna prueba que sugiera que no se preocupaba por nosotros. Puede que nosotros, de niños, no hayamos sido demasiado demandantes en el sentido de que entendíamos cuáles eran las limitaciones de tiempo y las responsabilidades que tenía como monarca (...), pero no creo que ninguno de nosotros pensara ni por un segundo que no se preocupaba por nosotros exactamente igual que cualquier otra madre”.



A lo largo de los años, quedó en evidencia la estrecha relación entre la reina Isabel II y la princesa Ana, especialmente después de que esta última llegó a la adolescencia y se dejó ver con mayor frecuencia en eventos públicos.



Otro elemento que acercó a las ‘royals’ a lo largo de su vida fue que Ana practicó equitación durante varios años. Incluso, participó en los Juegos Olímpicos de 1976 en este deporte.

Por su parte, la monarca tenía una gran afición por los caballos de carrera, si bien se mantuvo alejada de las competencias.

En las mencionadas Olimpiadas, la hija de la reina Isabel II usó un caballo de su mamá en su participación.



La revista Hello! reportó en una nota publicada el septiembre del 2021, que la relación entre la reina Isabel II y la princesa Ana era tan buena que la descendiente de la monarca decidió casarse con Mark Phillips el mismo mes (noviembre) que su mamá con el príncipe Felipe.



Este 11 de septiembre, Ana tuvo que acompañar el cuerpo de su mamá en su último viaje de Balmoral a Edimburgo.