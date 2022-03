El discurso completo de Will Smith tras abofetear a Chris Rock y ganar un Oscar

Los Premios Oscar 2022 no estuvieron libres de polémicas. Sin duda, el momento que acaparó los reflectores de la noche fue cuando Will Smith subió al escenario, completamente fuera del programa, y abofeteó a Chris Rock.

El comediante se encontraba presentando a los nominados a Mejor Documental cuando hizo una broma sobre la calvicie de Jada Pinkett Smith, esposa del actor. Enseguida, el intérprete de ‘El principe de Bel-Air’ se levantó de su asiento, golpeó al conductor y le pidió en un tono muy molesto que no volviera a hablar de ella.

La ceremonia siguió sin mayor contratiempo, hasta que Will Smith fue coronado como uno de los ganadores de la noche y tuvo que salir de nuevo al escenario y dar la cara por lo sucedido.





Will Smith ganó el Oscar 2022 a Mejor Actor

El intérprete se llevó una de las estatuillas más preciadas de la Academia por su interpretación del padre de Serena y Venus Williams en la cinta biográfica ‘King Richard’.

Se trata de su primer galardón de este tipo.

Este fue el discurso de Will Smith en los Oscar 2022 luego de golpear a Chris Rock

El actor comenzó por mencionar “Richard Williams fue un gran defensor de su familia” para así trazar paralelismos entre la cachetada que le dio a Chris Rock y el personaje por el que fue galardonado.

Sobre su trabajo en la cinta, Will Smith dijo:

“En este momento de mi vida me siento abrumado por lo que Dios me llama a hacer y ser en este mundo. Al hacer esta película, pude proteger a Aunjanue Ellis (quien interpretó a Brandi Williams) (...) Saniyya y Demi, las actrices que interpretaron a Venus y Serena”.



También habló de las complicaciones de ser una celebridad:

“Sé que en lo que hacemos, tienes que ser capaz de aceptar el abuso, ser capaz de aceptar que la gente hable locuras de ti. En este negocio debes ser capaz de soportar que la gente te falte al respeto y debes sonreír y pretender que está bien”.



No obstante, el discurso de Will Smith en los Premios Oscar 2022 fue un tanto errático y, al poco tiempo, comenzó a llorar en el escenario. Entre lágrimas, añadió:

“Quiero disculparme con la Academia, quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. Este es un momento hermoso y no estoy llorando por haber ganado un premio, no es sobre eso para mí. Es sobre poder iluminar a las personas. (Agradezco) a todo el elenco y equipo de ‘King Richard’, a Venus y Serena, a toda la familia Williams. El arte imita la vida y ahora me veo como un padre loco, justo lo que dijeron sobre Richard Williams”.

También mencionó que su amigo Denzel Washington habló con él tras bambalinas luego de haberle dado un cachetada a Chris Rock y le comentó “cuando estés en tu mejor momento ten cuidado, porque es ahí cuando el diablo viene por ti”.

Por último, Will Smith dedicó su Oscar a su madre, a su familia, a su esposa y expresó “espero que la Academia me invite de nuevo”.