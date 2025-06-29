Esposo de 'La Chicanera' responde a quien le dice que "hay que reconciliar a la familia sea como sea"
El supuesto pleito entre 'Los Chicaneros' y Antonia Botero y su esposo Chavi sigue dando de qué hablar al punto en que él responde a quienes le exigen que haya una "reconciliación" con la famosa familia 'tiktokera'.
Chavi, el esposo de Antonio Botero, enfrentó a quienes le exigen una "reconciliación" con la famosa familia de la 'influencer' mientras ella se encuentra en los últimos días de su embarazo.
Desde hace varios meses las especulaciones rodean a la pareja pues varios de sus fans han notado la ausencia de 'Los Chicaneros' en los contenidos del joven matrimonio, algo que era inusual hasta antes del embarazo.
Esposo de Antonia responde sobre “reconciliación” familiar
Chavi publicó un video en Instagram este sábado 28 de junio el cual tituló "nadie habla de cómo el embarazo hace que te enamores de ella más".
En él muestra imágenes de cómo ha sido el proceso de gestación de Antonia Botero, quien también lo replicó desde su perfil.
Sin embargo, algunos fans insistieron en el supuesto distanciamiento que existe con la familia de la joven. En las últimas semanas hay quienes han culpado de esto a Chavi.
"Hay que reconciliar la familia sea como sea", le escribió una persona y él no se quedó callado.
"Sí hay que reconciliarse, pero no por redes o por contenido", advirtió el también 'influencer'.
En varias escenas del video aparece la joven pareja al lado de la familia de Chavi: "Y ¿dónde está la otra parte de la familia, la materna?", le cuestionó otra persona.
"Ahí están los abuelos por parte materna", contestó Chavi, sin embargo, en el video no aparecieron 'Los Chicaneros'.
La famosa familia 'tiktokera' está conformada por los padres de Antonia Botero, Nelson y Cristina, y el hermano de ella, Nicolás.
¿Por qué el supuesto distanciamiento?
Algunos afirman que la supuesta discordia entre 'La Chicanera' y su familia tendría que ver con una presunta infidelidad por parte de Chavi.
A mediados de mayo pasado, él colgó un video en Instagram negando la acusación.
" Nunca le he sido infiel, no tengo otras esposas, no tengo otros embarazos, no tengo otros hijos, nunca he intentado dividir a nadie", alegó.
"Yo nunca he alejado a Antonia de su familia, las puertas siempre han estado abiertas, el amor siempre ha estado presente", aseguró.
La pareja está a punto de dar a luz, aunque ella no ha querido dar a conocer la fecha exacta del nacimiento del primer bebé que recibirán en los próximos días.