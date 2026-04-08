Peso Pluma

Arrestan a exbailarina de Peso Pluma por presunta venta de drogas: lo que se sabe

Una mujer de 25 años que fue identificada como exbailarina de Peso Pluma, fue arrestada en la Ciudad de México por presunta venta y distribución de drogas.

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Por:Ashbya Meré
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Salma Chávez, quien participó como bailarina en algunos conciertos de Peso Pluma, fue arrestada el 2 de abril por presunta venta y distribución de drogas en la Ciudad de México.

De acuerdo con información del periodista de nota roja Carlos Jiménez, la joven de 25 años fue detenida en un operativo de la Policía de Investigación de la Ciudad de México llevado a cabo en una casa de la zona Roma Condesa, donde se almacenaba marihuana que era distribuida a través de plataformas como Uber y Didi.

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Jiménez también informó que un juez “ordenó dejar en Santa Martha femenil a la bailarina detenida en esta casa de la Roma Condesa".

Según reportes del diario La Crónica de Hoy, durante el operativo se confiscaron "500 gramos de marihuana y teléfonos celulares robados", luego de haber recibido varias denuncias del lugar.

Salma Chávez era bailarina de Peso Pluma.
Salma Chávez era bailarina de Peso Pluma.
Imagen Carlos Jiménez/X

Las investigaciones sobre el caso continúan, por lo que todavía se desconoce el futuro legal que le depara a la bailarina que participó en shows de Peso Pluma.

En videos que circulan en redes sobre algunos conciertos de 'La Doble P', se aprecia a Salma Sánchez bailando con un traje negro y tiene el cabello teñido de color rojo, imagen que tenía cuando fue arrestada.

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