Hiroshi de Pequeños Gigantes ya tiene 24 años y protagoniza romántico video con su novia
El cantante apareció irreconocible en redes sociales, donde mostró cómo celebró su aniversario con una joven de nombre Damaris.
Hiroshi Arikado saltó a la fama en 2011 al formar parte del reality show Pequeños Gigantes, donde integró al escuadrón ‘Las Megaestrellas’ junto a Grecia Sánchez, Karla Rodríguez y Jesús Ruiz.
A 13 años del show, el cantante causó revuelo en redes sociales al aparecer en un romántico momento con su novia.
Hiroshi de Pequeños Gigantes presume a su novia
Fue a través de Instagram que Luis Hiroshi Arikado mostró su romance con una joven de nombre Damaris Sánchez.
El joven compartió varias fotografías para celebrar su primer aniversario de novios con su pareja, a quien le dedicó un amoroso mensaje.
“1 año y el amor que siento por ti continúa intacto, tu compañía es motivo suficiente para agradecer todos los días. Te amo mi amor”, escribió Hiroshi.
En las imágenes, la parejita protagoniza romántico momento que les valió miles de ‘Me gusta’ y mensajes en redes sociales.
No es la primera vez que el cantante deja ver su tórrido romance, en su perfil ha publicado innumerables fotografías junto a su novia, a quien le agradece estar en su vida.
Así luce Hiroshi a 13 años de Pequeños Gigantes
Hiroshi tenía tan sólo 11 años cuando formó parte de la competencia de Pequeños Gigantes, aunque su escuadrón no ganó el reality show, ‘Las Megaestrellas’ quedaron en segundo lugar.
Tras el programa, el entonces niño compaginó su faceta de cantante con sus estudios y conforme fue creciendo siguió abriéndose paso en el espectáculo.
Gracias a sus redes sociales y a su canal de YouTube, se sabe que Hiroshi no sólo triunfa en la música, también es actor, conductor, influencer y compositor.