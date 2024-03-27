Hiroshi de Pequeños Gigantes ya tiene 24 años y protagoniza romántico video con su novia

Video ¿Qué fue de 'Telesa' de 'Pequeños Gigantes'? Así se ve ahora y a esto se dedica

Hiroshi Arikado saltó a la fama en 2011 al formar parte del reality show Pequeños Gigantes, donde integró al escuadrón ‘Las Megaestrellas’ junto a Grecia Sánchez, Karla Rodríguez y Jesús Ruiz.

A 13 años del show, el cantante causó revuelo en redes sociales al aparecer en un romántico momento con su novia.

PUBLICIDAD

Hiroshi de Pequeños Gigantes presume a su novia

Fue a través de Instagram que Luis Hiroshi Arikado mostró su romance con una joven de nombre Damaris Sánchez.

El joven compartió varias fotografías para celebrar su primer aniversario de novios con su pareja, a quien le dedicó un amoroso mensaje.

“1 año y el amor que siento por ti continúa intacto, tu compañía es motivo suficiente para agradecer todos los días. Te amo mi amor”, escribió Hiroshi.

Así celebró Hiroshi su aniversario junto a su novia Imagen Instagram Hiroshi



En las imágenes, la parejita protagoniza romántico momento que les valió miles de ‘Me gusta’ y mensajes en redes sociales.

No es la primera vez que el cantante deja ver su tórrido romance, en su perfil ha publicado innumerables fotografías junto a su novia, a quien le agradece estar en su vida.

Así luce Hiroshi a 13 años de Pequeños Gigantes

Hiroshi tenía tan sólo 11 años cuando formó parte de la competencia de Pequeños Gigantes, aunque su escuadrón no ganó el reality show, ‘Las Megaestrellas’ quedaron en segundo lugar.

Tras el programa, el entonces niño compaginó su faceta de cantante con sus estudios y conforme fue creciendo siguió abriéndose paso en el espectáculo.

Hiroshi de Pequeños Gigantes ya creció y ahora así luce a los 24 años Imagen Instagram Hiroshi