¿Qué fue de Irlanda de ‘Pequeños Gigantes’? Ya tiene 22 años y su talento encantó a Lucero

Magaby es una de las ex concursantes de Pequeños Gigantes cuya transformación en una jovencita de 21 años ha dado mucho de qué hablar.

No obstante, no es la única: aquí te contamos qué ha sido de Irlanda Valenzuela, quien cautivó con su talento en la segunda temporada del programa.

Irlanda Valenzuela ganó la segunda temporada de ‘Pequeños Gigantes’

Tras el gran éxito que tuvo la primera entrega, en el 2012 se estrenó la segunda temporada del concurso de canto infantil.

En esta, participó Irlanda Valenzuela, cuya voz profunda se convirtió en su distintivo desde el inicio del concurso.

La integrante del escuadrón Super Estrellas, además, destacó por sus interpretaciones de ‘Mentira’, ‘No tengo nada’ o ‘La Cigarra’.

Un dato que quizá no todos sepan es que Irlanda Valenzuela empezó a cantar a sus 6 años y comenzó a asistir a clases de canto como una terapia para reducir su hiperactividad de pequeña.



En su canal de Youtube (en un video publicado en julio del 2020) , la originaria de Sonora (México) confesó que su experiencia en el show no fue nada sencilla.

Por un lado, tuvo que ‘botear’ (pedir dinero en la calle) para poder costear su viaje y el de su familia a la Ciudad de México, además de que, cuando entró a la casa donde se hospedaban los concursantes, extraño tanto a sus seres queridos y consideró dejarlo.

“Lloraba todos los días, que me quería ir, que me quería ir, le decía a mi mamá ‘mamá, por favor, me quiero ir, ya no quiero cantar, no quiero ser cantante, yo quiero ser veterinaria’”.



La idea de abandonar el programa acompañó a Irlanda durante varias semanas, hasta que en una ocasión, Kika Edgar hizo una aparición especial en el show y habló con ella.

En la conversación, la cantante le compartió que, en una ocasión, tuvo que salir al escenario justo después de haberse enterado de la muerte de su papá y no tuvo más opción que “aguantarse”. A la postre, esa fue una de sus mejores presentaciones.

Con este relato en mente, la entonces pequeña de 12 años siguió adelante y comenzó a disfrutar de la experiencia.

Así luce ahora Irlanda Valenzuela de ‘Pequeños Gigantes’: fotos de su gran cambio

Lo cierto es que la ganadora del concurso de canto no se ha ausentado del todo de los reflectores. En el 2017, por ejemplo, participó en la temporada 6 de ‘La Voz… México’, donde formó parte del equipo de Maluma.



Más recientemente, en el 2021, se unió a las filas de ‘El Retador’. No obstante, en ninguno de estos dos programas consiguió replicar la misma hazaña que en Pequeños Gigantes.



Fuera de los foros de grabación, también se ha desempeñado como intérprete. Aunque corta, su carrera la ha llevado a presentarse en vivo en múltiples estados de México.



Adicionalmente, la joven tiene una fuerte presencia en redes sociales, en cuyas publicaciones es más que evidente el gran cambio que ha dado desde que saltó a la fama.