¿Quién es Joely Bernat, esposa y mamá del primer hijo de Paul Stanley?

Paul Stanley y su esposa están esperando su primer bebé: antes temía ser papá

Paul Stanley y Joely Bernat están esperando a su primer bebé. La mañana de este martes 9 de abril, el conductor reveló durante la transmisión del programa Hoy que su esposa está embarazada y que se encuentra en su cuarto mes de gestación.

“Estamos cocinando (un bebé)”, expresó Paul Stanley al mismo tiempo en que levantaba un cloche de acero en el que se encontraba un mameluco.

¿Quién es Joely Bernat, esposa y mamá del primer hijo de Paul Stanely?

Joely Bernat, nacida el 10 de enero de 1989 en Puerto Rico, ha vivido en varios países a lo largo de su vida. A los tres años, se trasladó junto a sus padres a Miami y, posteriormente, se mudó a República Dominicana. Finalmente, hace más de ocho años, se estableció en la Ciudad de México.

“Nací en Puerto Rico, pero aquí me crie desde los 3 años (en Nueva York), luego viví en la República Dominicana, Miami y ahora en México. La vida se trata de eso: de tomar riesgos, viajar, comenzar de nuevo, caerte y volverte a levantar, perseverancia y siempre buscar tu felicidad”, contó en 2021 en Instagram.

La joven, que mide 1.75 metros, comenzó su carrera como modelo a los 9 años. Su belleza la llevó a ganar el certamen de Miss Mundo Dominicana en 2013 y posteriormente a impartir clases de pasarela en el programa de televisión Sábado Gigante.



Así conoció a Paul Stanley

Fue en ese mismo programa donde Joely conoció a Paul Stanley, con quien comenzó una relación en 2015. Su relación con el conductor de Hoy la llevó a trasladarse a la Ciudad de México, donde estudió conducción en el Centro de Educación Artística (CEA). Tras graduarse, se integró a proyectos de televisión: Como dice el dicho, Me caigo de risa y Somos Caliente TV son algunos de ellos.

Además de ser modelo, actriz y conductora, Joely Bernat también es maestra bilingüe. En agosto de 2021, reveló que estaba estudiando Marketing digital en la universidad.





Paul Stanley y Joely Bernat se casaron por el civil el 24 de diciembre de 2023.