Luz Elena González Hijo de Luz Elena González fue diagnosticado con autismo y fue “un shock” para ella: se la pasó llorando La actriz tardó mucho en asimilar el diagnóstico de su hijo. Para Luz Elena González ese momento “fue como una novela” porque se la pasó “llorando en los camerinos”.



A Luz Elena González le cambió la vida cuando su hijo Santiago fue diagnosticado con autismo. De acuerdo con la actriz, ese momento fue “un shock” porque representaba la “perdida de ilusiones” y “un poco la tranquilidad”.

La intérprete, de 51 años, habló de este momento de su vida con el comunicador Yordi Rosado, a quien confesó que, aunque Santiago presentó síntomas al año de vida, fue hasta los 8 años que recibió un diagnóstico definitivo.

“Al año nos dijeron en la guardería que tenía algo raro, pero porque la directora de la guardería tenía un hijo con autismo, entonces ella conocía estos síntomas… los vio y lo llevamos con un neurólogo y sí, dijo que tenía algo, pero no sabían qué era”, dijo el 22 de febrero.

“Hasta los 8 años nos dieron un diagnóstico definitivo. Pensamos, bueno, yo ingenuamente pensaba que eso se le iba a quitar pasando la primaria. Dije: ‘Ay, no, pues a los 12 años ya listo. Esto fue nada más un proceso en el desarrollo de su niñez’, pero a los 8 años nos dicen: ‘Es una discapacidad’, o sea, esto no se le va a quitar nunca. Tiene autismo y una discapacidad cognitiva leve”, agregó.

Para Luz Elena esto representó “un shock porque es una pérdida, es la pérdida de tus ilusiones, es la pérdida de tus expectativas, es la, o sea, si de por sí pierdes un poco la tranquilidad, es la definitiva, la pérdida definitiva de toda la tranquilidad que puedes tener y es el compromiso a tratarlo de sacar adelante. Pero yo tuve, como él tuvo, su proceso que tardó muchos años en asimilar realmente”.

La mayor preocupación de Luz Elena González

Durante la entrevista con Yordi Rosado, Luz Elena también expuso su mayor preocupación tras el diagnóstico de autismo de su hijo. Incluso, describió ese momento como “como una novela” porque se la pasaba “llorando en los camerinos”.

“¿Qué voy a hacer o qué va a hacer él cuando yo no esté? ¿Qué podemos hacer para que esté seguro y esté bien?”. Entonces fue una novela de tantos meses que me la pasé, creo, llorando en los camerinos. Mal. Y a quien veía y me preguntaban: ‘¿Cómo está tu hijo?’, que no sabían, era llorar y platicar”, dijo.

Por último, Luz Elena González reveló que, aunque Santiago ha estado en terapia y algunos especialistas los han guiado como familia a entender la discapacidad del joven, ella debe seguir cuidándolo pese a que él ya tiene 18 años.

“La comida tengo que checarla porque el estrés, la ansiedad, los medicamentos tengo que ir midiéndoselos con el tiempo para darle la cantidad correcta y que tartamudee menos”, expresó.