Hijo con discapacidad cognitiva de Luz Elena está enamorado y se quiere casar: la reacción de la actriz

Luz Elena González habla sobre su hijo autista

Santiago, el hijo de 17 años de Luz Elena González y su esposo Bernardo Martínez, está enamorado, así lo compartió la actriz en una reciente entrevista.

El jovencito, a quien a los 8 años lo diagnosticaron con una leve discapacidad cognitiva con rasgos de autismo, cumplió un deseo al asistir a un concierto de su gran amor.

Luz Elena narró la emoción que vivió su primogénito al ver a Taylor Swift en un show en Londres, Inglaterra, ciudad a la que viajaron en sus vacaciones de verano.

" Sí está enamorado de Taylor Swift, nada perdido. Fuimos a verla, se aprendió todas las canciones para cantar todo el show. Lo pidió tanto, que ya no pudimos negarnos, o sea, ya era demasiado", confesó en entrevista con el canal de YouTube 'A Las Vivas'.

La actriz ha explicado que la condición de Santiago hace que su cerebro funcione como el de un niño de 5 años, sin embargo, se sorprendió al verlo tan emocionado en el concierto de la cantante.

"De verdad es impresionante ese amor, como cantaba y él no habla muy bien inglés la verdad… Sigue tomando clases de inglés porque dice que lo va a aprender muy bien, entonces yo lo apoyo y lo dejo que siga estudiando".

Incluso, quería casarse con ella: "Regresamos (a México) y una de las señoras que trabaja con nosotros en casa le dice: 'Santi', ¿y te trajiste a Taylor Swift?, porque dijiste que te la ibas a traer porque te ibas a casar con ella. Y dice (Santiago): 'Me la traje, pero en el corazón'", recordó la actriz con ternura.

Luz Elena González intenta que su hijo sea independiente

La villana de 'Hasta Que El Dinero Nos Separe', telenovela que puedes ver en ViX, está consciente que no va a estar toda la vida con su hijo, por lo cual intenta que sea independiente a pesar de su condición.

"No lo quiero limitar solo porque me dijeron que tiene una discapacidad sin impulsarlo hasta ver cuál es su límite, sin saber hasta dónde llega él, porque al final del día yo no voy a estar, ni su papá para siempre, entonces tenemos que ayudarlo a ser independiente y autosuficiente", señaló.

Luz Elena González y su familia. Imagen Luz Elena González/Instagram

¿Qué tiene el hijo de Luz Elena González?

Santiago tiene una discapacidad cognitiva leve con rasgos de autismo. Esta condición le fue diagnosticada cuando tenía 8 años.

Luz Elena ha compartido los desafíos y avances de su primogénito, destacando la importancia de las terapias y el apoyo familiar en su desarrollo.

La actriz descubrió que 'Santi' tenía autismo gracias a la directora de la guardería donde lo llevaba, quien notó que presentaba comportamientos diferentes a los de otros niños y le sugirió que lo llevara a un neurólogo para una evaluación más detallada.

Esta recomendación fue crucial para el diagnóstico temprano de Santiago, quien en 2025 cumplirá la mayoría de edad en México.