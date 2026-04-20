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Paola Núñez se casa con Federico Verardi: así fue su íntima boda en medio de la naturaleza

La actriz Paola Núñez se casó con el fotógrafo Federico Verardi, luego de casi cuatro años de relación. La pareja anunció su compromiso en julio de 2025.

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Por:Elizabeth González
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Paola Núñez se casó con el fotógrafo Federico Verardi. La actriz compartió las primeras fotografías de su íntima boda en Instagram, donde dejó ver que ésta se había celebrado en un ambiente completamente natural.

Este lunes 20 de abril, la inolvidable ‘Barbie’, de la telenovela ‘Amor en Custodia’, se dejó ver vestida de blanco, sentada en un columpio en medio de lo que parecería ser un bosque, y en compañía del fotógrafo, Federico Verardi.

Así fue la boda de Paola Núñez.
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Imagen Paola Núñez / Instagram

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En las imágenes también aparecen caballos, burritos y hasta una fotografía de Zeke, quien fue cómplice del fotógrafo al momento de proponerle matrimonio a la actriz en 2025.

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Ni Paola Núñez ni Federico Verardi revelaron detalles de su enlace, presuntamente civil. Tampoco dieron a conocer la fecha en que se habría celebrado su boda.

Paola Núñez y Federico Verardi.
Paola Núñez y Federico Verardi.
Imagen Federico Verardi / Instagram

Su historia juntos

Paola Núñez y Federico Verardi han sido discretos en su relación. La actriz comenzó a fotografías con su ahora esposo a finales de 2022. Sin embargo, fue hasta julio de 2025 cuado la pareja anunció su compromiso.

Anunciaron su compromiso en julio de 2025.
Anunciaron su compromiso en julio de 2025.
Imagen Paola Núñez / Instagram
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