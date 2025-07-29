Pamela Anderson y Liam Neeson estarían saliendo: “Está claro que están enamorados”

Video Pamela Anderson dejó de maquillarse por la tragedia que sufrió su amiga: "Sentí que era lo mejor"

Pamela Anderson, de 58 años, y Liam Neeson, de 73, presuntamente sí se están dando una oportunidad en el amor.

Los actores desataron especulaciones de romance luego de que compartieron interacciones afectuosas, como besos y abrazos, durante los eventos para promocionar su película, ‘The Naked Gun’.

Pamela Anderson y Liam Neeson estarían saliendo

De acuerdo con People, Pamela Anderson y Liam Neeson “iniciaron una relación después de grabar juntos ‘The Naked Gun’”.

Una fuente cercana a la cinta dijo al medio que “es un romance incipiente en sus primeras etapas. Es sincero y está claro que están enamorados el uno del otro”.

El británico y la canadiense actualmente “disfrutan de la compañía del otro” mientras publicitan su proyecto, que llegará a los cines este viernes 1 de agosto.

Por su parte, un ‘insider’ comentó a Daily Mail que el dúo ha estado en un idilio “por un tiempo” pues las “chispas” surgieron por primera vez cuando filmaban en mayo, en Atlanta, Georgia.

“Pam se siente muy atraída por Liam porque él está totalmente abierto a su forma de pensar y de vivir, y especialmente a su enfoque de la fama, que es impresionante”, explicó.

“Ella ha estado contando a sus amigos que él está enamorado y que hace muchas cosas bonitas por ella, como enviarle flores y pasar el rato con sus hijos y sus perros”, añadió.

La persona asegura que los artistas han logrado mantener en secreto su amorío pasando tiempo en la residencia de ella en Canadá.

“Pam cocina y cultiva un huerto en casa… es algo sano y atractivo, muy alejado de Hollywood, y a Liam le fascina. De hecho, él también participa”, afirmó.

Pamela Anderson y Liam Neeson hablan de su relación

Este 29 de julio, Pamela Anderson y Liam Neeson estuvieron como invitados en Today Show, donde directamente les preguntaron sobre su vínculo.

“¿Qué pasa aquí? Los dos están solteros ahora mismo. Es evidente que hay química entre ustedes a lo largo de la película. ¿Son pareja?”, les cuestionó el presentador Craig Melvin.

“Nunca había conocido a Pamela. Nos conocimos en el set y descubrimos que teníamos una química encantadora y prometedora, como dos actores”, replicó Neeson, a lo que ella sumó: “Sí”.

“Es como: ‘Oh, esto está bien. No lo modifiquemos. Dejemos que respire’. Y eso es lo que hicimos”, argumentó el actor.

Neeson estuvo casado con la actriz Natasha Richardson desde 1994 hasta 2009, cuando ella falleció. Más de un año después, él empezó a salir con Freya St. Johnston y duraron dos años.