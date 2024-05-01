¿Quién era y de qué murió Paco Villa, comentarista de TUDN?

Francisco Javier Villa Escobosa, conocido como Paco Villa, falleció el 1 de mayo a la edad de 54 años, confirmó TUDN a través de sus redes sociales.

“Gracias por cada transmisión, gracias por todas tus narraciones. Pero sobre todo, gracias a ti por todas las emociones que nos transmitiste. Por tu amistad, tu cariño y tu pasión. Tú eres nuestra leyenda, te vamos a querer siempre. Descansa en paz”, se lee en Twitter.

Las redes sociales se han llenado de reacciones ante la pérdida. Alberto Lati, colega y amigo del periodista deportivo, también compartió un mensaje de despedida en Twitter.

“Amigo entrañable, hombre generosísimo, narrador de época, cruzazulino empedernido, no hallo palabras para despedirme de mi queridísimo Paco Villa, para describir la falta que me hará. Se enfrentó con una entereza leonina a los peores pronósticos… y murió como vivió, con absoluta dignidad. Descansa en paz. Tu icónica voz sonará por siempre. Te abrazo con enorme cariño, querida Ethel”, compartió.

Gracias @Paco_Villa_ te vamos a extrañar siempre 🤍



Descansa en paz 🕊️ pic.twitter.com/N5c5Ip6BxW — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 1, 2024

¿Quién era Paco Villa, comentarista que falleció a los 54 años tras diagnóstico de cáncer?

Paco Villa nació el 17 de diciembre de 1969 en Colima. A lo largo de su trayectoria, desempeñó el papel de conductor y narrador deportivo en TUDN.

Desde 1995, Paco Villa se sumó a las transmisiones de fútbol de Televisa Radio, donde ofrecía reportes en vivo desde la cancha durante los partidos de la Primera División de México.

Con el paso de los años, amplió su alcance y comenzó a narrar los encuentros de la Liga MX para la radio. A partir de 1997, su voz también resonó en los partidos de la Liga Española y la UEFA Champions League.

Paco Villa dejó su huella en los Juegos Olímpicos de Verano, participando en seis ediciones, desde Sídney 2000 hasta Tokio 2020. Además, su pasión lo llevó a trabajar en siete Copas del Mundo.

También narró las finales de la UEFA Champions League desde 2008 hasta 2016.

¿De qué murió Paco Villa?

Javier Alarcón, a través del ‘Podcast de la Máquina’, habló sobre la muerte de Paco Villa y reveló que el querido comentarista fue diagnosticado con cáncer de páncreas a finales de 2022.

“Paco se entera del cáncer en Qatar, terminando el mundial, ya con dolor. En Qatar le dicen tienes cáncer en el páncreas, se va Estados Unidos, le ratifican el pronóstico y Paco en lugar de rendirse dice 'yo está batalla la voy a enfrentar’”, dijo el 1 de mayo.

Hasta ahora, la familia del periodista no ha emitido un comunicado confirmando las causas de su fallecimiento; sin embargo Paco Villa compartió en abril de 2023 un video en el que reveló que había sido diagnosticado con un “cáncer agresivo”, sin proporcionar más detalles específicos.

“Estoy en un tratamiento por cáncer agresivo, avanzado, que me detectaron durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, en un hospital en Doha. Estoy en la décima ronda de tratamiento con químicos. Me siento bien, cada día más fuerte y agradecido por tantas cosas que he recibido a lo largo de mi vida, me ha traído momentos muy bonitos, si pudiera elegir 10, estoy seguro de que, por lo menos cinco, son de estos días que conozco esta condición que tengo. Soy un creyente y sé que Dios ha estado conmigo. A mí me tocó esto (padecer cáncer), como a otras personas les ha tocado lidiar con otras complicaciones. Ha sido toda una aventura. Mi esposa ha sido un bastión que me ha hecho fuerte. Sin ella no podría, sería imposible estar en este proceso”, escribió en Instagram.