¿De qué murió el comentarista Paco Villa? Revelan el tipo de cáncer que padecía

Javier Alarcón dio detalles sobre la enfermedad con la que fue diagnosticado el querido comentarista en 2022, durante El Mundial de Qatar.

Paulina Flores.
Video Paco Villa "trató de poner su mejor cara" ante el cáncer: últimas apariciones del querido comentarista

Francisco Javier Villa Escobosa, reconocido como Paco Villa, falleció a la edad de 54 años el pasado 1 de mayo. La triste noticia fue confirmada mediante un comunicado emitido por TUDN en sus redes sociales.

“Gracias por cada transmisión, gracias por todas tus narraciones. Pero, sobre todo, gracias a ti, por todas las emociones que nos transmitiste, por tu amistad, tu cariño y tu pasión. Tú eres nuestra leyenda, te vamos a querer siempre. Descansa en Paz”, publicaron en Twitter.

¿Qué cáncer tenía Paco Villa?

La partida del comentarista Paco Villa conmovió al mundo deportivo, que le rindió homenaje a través de emotivos mensajes. Uno de los más destacados fue el de Javier Alarcón, quien compartió un largo camino en la comunicación con Paco.

En su cuenta de Twitter, Javier Alarcón escribió: “Querido Paco, fuiste un amigo ejemplar y una parte fundamental del éxito de Televisa Deportes. Te extrañaré con la misma intensidad y fuerza con la que enfrentaste y disfrutaste cada minuto de tu buena y próspera vida. Descansa en paz”.

Además, en el ‘Podcast de la Máquina’, Javier Alarcón habló sobre la muerte de Paco Villa y reveló que el querido comentarista fue diagnosticado con cáncer de páncreas a finales de 2022.

“Paco se entera del cáncer en Qatar, terminando el mundial, ya con dolor. En Qatar le dicen tienes cáncer en el páncreas, se va Estados Unidos, le ratifican el pronóstico y Paco en lugar de rendirse dice 'yo está batalla la voy a enfrentar’”, recordó Alarcón.

Aunque la familia de Paco Villa aún no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de su muerte, el propio comentarista deportivo compartió un video en su cuenta de Instagram en abril de 2023.

En ese video, reveló que había sido diagnosticado con “cáncer agresivo avanzado”, aunque no proporcionó más detalles al respecto.

“Quiero decirles que voy bien. Me siento cada día más fuerte; (quiero) decirles que estoy muy agradecido por tantas cosas que he recibido a lo largo de mi vida y que también estoy agradecido por esto. Claro que ha sido difícil, pero todos tenemos cosas complejas que enfrentar en nuestras vidas. A mí me tocó esto, como a otras personas les ha tocado lidiar con otras complicaciones. Ha sido toda una aventura. Mi esposa ha sido un bastión que me ha hecho fuerte. Sin ella, sería imposible estar en este proceso. Soy un creyente y siento que Dios ha estado conmigo todo el camino. El apoyo de mis hermanos, mi familia, mis amigos, mis jefes, mis compañeros y de mi trabajo, ha sido fundamental para sentirme mejor”, escribió.


