Omar Chaparro y su esposa revelan los secretos de su matrimonio: llevan 25 años juntos

El comediante mexicano y su pareja llevan más de dos décadas de matrimonio, y a lo largo de la trayectoria artística de Omar, Lucía ha estado apoyándolo incondicionalmente.

Durante el paso de los años ambos han mostrado su amor, tanto en público como en redes sociales, pero ¿sabes cuál es su secreto para seguir felizmente casados?

Omar Chaparro y su secreto para mantener su matrimonio

El actor de ‘No manches Frida’, además de celebrar su aniversario de bodas, festeja la fecha en la que le pidió a Lucía Ruiz ser su novia.

A través de su cuenta de Instagram, Chaparro compartió una serie de fotografías en las que presume uno de los días más importantes de su vida.

“Hoy no sólo celebro el inicio del año 2022, celebro una de las decisiones más sabias que he tomado en mi vida, que a pesar de que te veía como alguien fuera de mi liga, me aventuré a pedirte que fueras mi novia esa noche en el Robin Club en Chihuahua y hoy festejamos 25 años que me dijiste que sí. Te Amo”, escribió en Instagram.



Obviamente, el mensaje lleno de amor en su aniversario de casados no puede faltar y el comediante aprovecha para expresar lo que siente por la mujer con la que quiere pasar toda su vida. Cuando cumplieron dos décadas de matrimonio, en agosto de 2021, escribió:

“Un día como hoy pero de hace 20 años nos casamos, ha sido una aventura alucinante, si hicieran una serie de nuestras vidas tendría que incluir todos los géneros; aventura, acción, drama, pasión, terror, comedia, fantasía, musical, policiaca y hasta ciencia ficción, pero sobretodo tendría que ser una serie que contara la historia de un hermoso y verdadero amor, que inició el primer día que te vi, cuando adiviné tu cumpleaños y te dije que serías mi esposa. La verdad no le cambiaría nada a nuestra serie, cada episodio se pone mejor que el anterior y aunque a veces no ha sido nada fácil y me quite el sueño no puedo esperar ni un minuto más para ver la siguiente temporada de nuestras vidas. Felices 20 años @lucychaparroo”.



El humorista también es muy cariñoso con 'la Mojarrita' (como le dice de cariño) y en redes sociales reveló que todos los días le dice que es una mujer muy hermosa.

“Qué hermosa eres, todos los días te lo digo, ojalá nunca te canses de escucharlo porque yo no me cansaré de repetirlo”, escribió el 3 de julio de 2019.



Además, la pareja es muy feliz gracias a la pasión que mantienen todos los días y lo demostraron con un divertido video de TikTok.

“Hay que mantener la llama 🔥 encendida todo el tiempo”, dijo el actor en el video en el que ambos comienzan con un juego y terminan en un apasionado beso.



Respecto a los viajes que hacen, la pasan muy divertidos y siempre se toman fotografías muy románticas, ya sea dándose un beso o presumiendo su amor el uno al otro. Como en junio de 2021, cuando el conductor mencionó que las “vacaciones son luna de miel”.



Eso sin mencionar que la pareja que tiene tres hijos ( Andrea, Omar Jr y Sofía) comienzan el día con risas, pues ambos suelen hacer entretenidos videos para sus seguidores. Chaparro reveló que su esposa siempre le sigue la corriente cuando de divertirse se trata:

“Me encanta cuando @lucychaparroo me sigue el cotorreo”.

¿Qué te parecen los secretos de Omar Chaparro para seguir muy feliz y enamorado de su esposa?