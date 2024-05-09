Oka Giner le dice adiós a la telenovela ‘Marea de Pasiones’ y publica fotos

Video Actrices de ‘Perdona nuestros pecados’ son madre e hija en la vida real y pocos lo saben

Oka Giner sumó un éxito más a su carrera al protagonizar ‘Marea de Pasiones’ este 2024 , telenovela a la que le dijo adiós este 8 de mayo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz publcó un emotivo mensaje de adiós, el cual acompañó con imágenes inéditas de la producción comandada por Giselle González.

Oka Giner presumió la gran relación que entabló con el equipo de producción y con compañeros como Matías Novoa, Alex de la Madrid, Margarita Muñoz, Luz María Jerez, Michel Duval y Francisco Pizaña.

La protagonista de telenovelas acompañó las imágenes con emotivas palabras, en las que destacó lo agradecida que está por la oportunidad que le dieron, ya que convivió con personas muy talentosas.

“Gracias al universo y a Giselle González que me puso en este viaje junto a pura gente bien pinc*e talentosa. Mi viaje en los últimos 5 meses estuvo lleno de risas, aventuras y mucha complicidad”, escribió la actriz, quien además de externar lo agradecida que estaba por el proyecto, señaló que guardará "en su corazón" a cada uno de sus compañeros.

“Todos y cada uno de ellos ahora viven en un lugar muy especial en mi corazón. No puedo sentirme más feliz, plena y orgullosa de lo que construimos. HASTA PRONTO FAMILIA”, concluyó.

Oka Giner le dice adiós a 'Marea de Pasiones' Imagen Instagram Oka Giner

Elenco de ‘Marea de Pasiones’ reaccionan al adíós de Oka Giner

Parte del elenco de la telenovela 'Marea de Pasiones' se conmovió con las palabras de la actriz, a quien le respondieron con emotivos mensajes, aplaudiendo el trabajo que realizó como ‘Luisa’.

Una de las primeras en hacerlo fue Alejandra Andreu, quien da vida a ‘Teresa’ en el melodrama y escribió: “Eres muy top, estoy súper agradecida de haber coincidido contigo”.

Francisco Pizaña, ‘Felipe’ dentro de la telenovela, fue otro que reaccionó a la despedida de Oka y señaló que "es magia" trabajar con ella.

“Que la vida siga conspirando para ponernos en el mismo camino para seguir contando historias. Te quiero mucho y te admiro más. Muchas gracias”, precisó el actor

Matías Novoa se limitó a dedicarle emojis en forma de aplausos, mientras que Alejandra Zaid, ‘Roberta’ en Marea de Pasiones, escribió: “Eres una estrella, gracias por ser una hermosa capitana”.