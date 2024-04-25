Novia de Juan Osorio responde a Niurka tras llamarla "mantenida": "Esa persona no existe en mi vida”

Eva Daniela, novia de Juan Osorio, paró de tajo las preguntas de los reporteros que buscaban su reacción a las declaraciones en las que Niurka aseguró, a principios de marzo pasado, que era ‘mantenida’ el productor.

Durante la presentación de algunos de los personajes que estelarizarán la puesta en escena ‘Aventurera’, donde funge como productora asociada, la joven de 29 años pidió que no le pregunten más sobre la vedette.

"Gracias, no me interesa hablar de ese tema. No, porque en mi vida no existe esa persona", sentenció.

En relación con las críticas que ha recibido por su relación con el productor, 37 años mayor que ella, la también actriz dijo desconocer el concepto “sugar daddy”, como también Niurka llamó a Juan Osorio.

"La verdad esa es una palara que ni siquiera está en mi vocabulario, ni en mis principios ni en mis valores", se limitó a responder.

Eva Daniela también tuvo una breve respuesta para quienes aseguran que su trabajo como productora asociada en la obra lo obtuvo supuestamente por la relación sentimental que tiene con Osorio.

"No me mueve esa opinión porque solo yo sé lo que hago, solo yo sé mi esfuerzo y es lo que importa", afirmó.

Juan Osorio fue interceptado por la prensa en el mismo evento donde se negó a hablar sobre la reciente polémica que envolvió a Niurka Marcos, quien ya salió a desmentir una supuesta adopción masiva de perritos para sacrificios de santería.

"Discúlpame que no conteste, no tengo ni idea, me tiene muy ocupado mi novela, ‘El amor no tiene receta’, estamos en el cierre, sería mal opinar de algo que desconozco, no lo vas a creer”, dijo.

Al ser cuestionado acerca de las declaraciones en la que Niurka Marcos afirmó que no tiene contacto con él porque lo tiene bloqueado, Juan Osorio la desmintió.

"No me bloqueó, el que la bloqueó fui yo y no la voy a desbloquear, punto", declaró.

¿Qué dijo Niurka sobre Eva Daniela y Juan Osorio?

A principios de marzo, frente a las cámaras de El Gordo y La Flaca, Niurka señaló la manera en la que supuestamente Eva Daniela y Juan Osorio quieren hacer ver su relación ente el público.

"(Eva Daniela) es una persona que él mantiene, literalmente, y también está bien, no tiene nada de malo. Ellos pretenden hacerle creer al mundo que ella es 'señorita’, no es 'señorita', tú eres su 'sugar daddy', entonces tú la mantienes, ella te tiene que dar algo”, declaró la cubana.

Días después, Niurka explicó en entrevista con ‘De primera mano’ que su molestia con Eva Daniela surgió luego de que la joven se “atrevió a decir que ella no existía en su vida”.

“Es el papá de mi hijo, lo amo por eso, pero me despeluqué porque ella dio el primer zarpazo. Ella se atrevió a decir ‘ella no existe en nuestras vidas’. Te atreviste escuincla y ahí fue cuando empecé a despotricar cómo es que nos quieren hacer creer que es señorita, qué pereza”, dijo.