Noelia critica que Thalía haya dado conferencia en Harvard y dice que ella “sí es empresaria”

Thalía fue la oradora principal de la conferencia ‘Latam Business Conference 2023’ de Harvard el pasado 24 de abril.

En sus redes sociales, la artista de 52 años celebró este momento recordando que su fallecido padre le auguró que algún día estudiaría en la prestigiosa universidad como una “bióloga famosa”.

“No soy bióloga, pero sí soy famosa y fui a Harvard como empresaria”, comentó en su cuenta de Instagram antes de dedicarle este logro a Ernesto Sodi Pallares.



No obstante, hay quienes no vieron con buenos ojos esta ponencia. Así lo expresó Noelia.

Noela critica la conferencia de Thalía en Harvard

La cantante de ‘Tú’ expresó su opinión al respecto para la revista TVNotas. En una entrevista publicada el pasado 1 de mayo, la intérprete aseguró que leyó “una nota” de la presencia de Thalía en Harvard, sin embargo, cuestionó que su colega tuviera experiencia como empresaria:

“En algún momento vendió ropa en una tienda departamental... no la conozco como empresaria. (...) No es lo mismo ser mercader de una marca que ser empresaria. La que vende ropa de marca es mercader, no empresaria. Pienso que Thalía puede ser una magnífica empresaria, pero para ser empresaria de verdad se requiere esfuerzo, no nada más posar en ropa y ponerle marca”.



Aseguró que el verdadero significado de dedicarse a los negocios es “entregarte por años, vivir y crecer con tus trabajadores y no dormir porque se debe cumplir una nómina, ese es el empresario”.

En ese sentido, Noelia consideró que ella sí merece llamarse una empresaria:

“Tengo una fábrica y trescientos trabajadores a los cuales les pago sueldo, seguro social y tengo negocios tangibles desde hace varios años”.



Además, la intérprete de 43 años presumió que ella sí estudió en Harvard y también en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés):

“No supe qué estudió (Thalía) en Harvard (...) Estudiar ahí como yo, es dedicarte doce horas del día a estudiar (...) Llevé cientos de horas de estudios”.



Cuando se le aclaró a Noelia que Thalía solo asistió a Harvard como conferencista, expresó que le parecía bien, pero aún hay algo que le “preocupa”:

“Hablar de negocios y proyectos está bien, pero no debe tomarse solo la foto. (...) Thalía debería utilizar su nombre para crear empleos, en su tierra donde se le necesita. Estados Unidos es un país rico y México es una nación que necesita ayuda, no echarle porras en el Instagram. Hay que invertir en la juventud de México, no tomarse la foto nada más afuera de una institución”.



Si bien Noelia refrendó la admiración que le tiene a su colega, consideró que debería usar su fama y conocimientos en el mundo de los negocios para crear más oportunidades en su país natal. Para ello, retomó el famoso papel de María Mercedes (cuya telenovela puedes ver en ViX) que la actriz interpretó en los 90.

“A mí me gustaría que ‘María Mercedes’ esté pegada en las zonas vulnerables de México ayudando a la gente (...) Me gustaría ver a Thalía adentrada en su país, con las botas en el lodo, con la gente, viendo en qué ayudamos, qué hacemos. Hay que apoyar a quien nos dio fama, a quien nos ayuda. Ella ya está hecha, no necesita carteras, autos, ni mejores ropas”.



La puertorriqueña también aprovechó la conversación para hablar de los negocios que ha puesto en marcha, como “plataformas que son la competencia micro de Facebook e Instagram”, “una empresa de servicio legal” y una plataforma médica.

Además, adelantó que está incursionando en el mundo de la Inteligencia Artificial, con una empresa que ofrecerá la posibilidad de hacer “20 mil llamadas simultáneas o encuestas al mismo tiempo”.

