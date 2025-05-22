Ángela Aguilar

Nodal confiesa que no haría dueto con Luis Miguel: "Nunca me humillaré"

Christian Nodal aclaró que no aspira a cantar junto al 'Sol de México' y explicó la razón. Recientemente el cantante también descartó colaborar con su suegro, Pepe Aguilar.

Por:
Dayana Alvino.
Video Nodal descarta colaborar con su suegro Pepe Aguilar: "Cuando hay muchas divas no funciona”

Christian Nodal reveló que no estaría dispuesto a cantar junto a Luis Miguel, pese a la admiración que siente por él.

Aunque trabajar con Luis Miguel es "el sueño de muchísimos cantantes", el esposo de Ángela Aguilar aclaró que su mayor aspiración no es un dueto, sino algo diferente.

Nodal no quiere "humillarse" al cantar con Luis Miguel

Nodal explicó la razón detrás de esta postura. Para él, que Luis Miguel "grabe una canción mía sería glorioso". Sin embargo, no aspira a hacer un dueto con él: "No, más bien, no grabes conmigo, no le hagas eso a tus fans, por favor. No, yo nunca me humillaré, nunca me humillaré así”, dijo para Venga la Alegria este 22 de mayo.

Según su opinión, Luis Miguel y él "no están en el mismo rango vocal" y aunque el conductor Ricardo Casares sugirió que una combinación de sus voces sería un éxito, Nodal simplemente respondió: "Nunca lo sabremos, igual".

Sobre si admira a otro cantante internacional, Nodal respondió que le gusta Post Malone.

Nodal no colaboraría con su suegro, Pepe Aguilar

Recientemente, Nodal descartó la posibilidad de hacer una gira con su suegro y la familia de Ángela Aguilar.

"No hay planes ni nada", aclaró en entrevista para Ventaneando, para después explicar sus razones: "Es muy cómodo hacer una gira tu solo, ser la diva de todo, cuando hay muchas divas no funciona".

