Doja Cat está enamorada de un actor de 'Stranger Things': Noah Schnapp reveló su secreto

El actor de ‘Stranger Things’ tiene una estrecha amistad con el reparto de la serie de Netflix, lo cual provocó que Doja Cat le pidiera que le presentara a uno de ellos: nada menos que Joseph Quinn, actor que interpreta al querido Eddie Munson.

Noah Schnapp publicó su chat personal con Doja Cat



Hace unos días, el actor de 17 años sorprendió a sus seguidores de TikTok con una captura de pantalla de su conversación con Doja Cat (video que ya eliminó).

“¿Noah puedes decirle a Joseph que me llame?”, le escribió la cantante de ‘Woman’ a Noah. Inmediatamente, después le pidió que esperara y le preguntó si Joseph tenía novia.

El joven actor no contestó ninguna de las preguntas de Doja, pero le recomendó que le enviara un mensaje privado en Instagram. “LMAOO deslízate a sus mensajes directos”, contestó.

La cantante le dijo que no sabía si Quinn tenía Instagram o Twitter, así que no podía “deslizarse a sus DMs”. Así que Noah decidió pasarle el perfil de Instagram de su compañero de elenco.

Desafortunadamente, hacer pública su conversación con Doja no fue del gusto de la cantante, quien ya expresó su opinión sobre la acción del actor.

Doja Cat se molestó con Noah Schanpp porque expuso su interés en Joseph Quinn



En una transmisión en vivo en TikTok justo un día después de que el actor de ‘Stranger Things’ publicara su chat personal, la cantante expresó que se siente realmente decepcionada por las acciones de Noah, ya que nunca pensó que él fuera capaz de hacer algo así.

“El hecho de que Noah hizo eso, fue y publicó una conversación privada entre él y yo es tan increíble y socialmente inconsciente y chiflado”.



La cantante calificó una acción así, como algo que haría una persona “víbora”, algo que no creía que Noah fuera.

“Es como una mierd* de víbora al límite… No digo que eso encapsule toda su personalidad. No me imagino que Noah lo sea.

Aunque tal vez sí es una víbora entera. Pero yo no lo vi así. Supuse que iba a estar tranquilo al respecto y fue y compartió información que no me sentí cómoda con él compartiendo”.

Doja advirtió que a pesar que la situación es vergonzosa, realmente ella no se siente avergonzada, ya que no le da pena admitir que sí coquetea con gente por Internet, pero eso no quiere decir que las otras personas que sepan de ello crean que tienen el derecho de hacerlo público.

También comentó que ni siquiera pensó en pedirle a Noah que no lo publicara, porque realmente es algo que esperaba que hiciera.

“Yo no le dije que no lo publicara porque no esperas que la gente haga eso, porque no es normal hacerlo. No está bien y no es normal”.



La cantante aceptó que tal vez la gente no la tome en serio puesto que anteriormente había publicado en Twitter su gusto por Joseph, pero advirtió que ese tweet que incluso podría tomarse como un meme, es muy diferente a lo que hizo Noah al arremeter contra su privacidad.

“Simplemente hay algo muy extraño, es un comportamiento muy degradante y explotador”.

Doja Cat mostró su comprensión hacia Noah Schnapp



A pesar de sentirse decepcionada y calificarlo como un “niño bobo”, la cantante advirtió que intenta estar tranquila y ser lo más justa con la situación, ya que es consciente que Noah “es un niño”.

“Cuando eres tan joven, cometes errores. Haces estupideces. Estoy tratando de ser súper justa. Haces estupideces, dices estupideces, arruinas las relaciones con la gente. Cometes errores”.