Niurka estalla contra novia de Juan Osorio: tras llamarla “mantenida”, le dice que no es "jefa"

Video Niurka responde a quienes la acusan de “sacrificar perros” para santería

Niurka Marcos no se guardó nada después de que le consultaran su opinión sobre el nombramiento de Eva Daniela, la pareja de Juan Osorio, como productora asociada de la obra ' Aventurera', el próximo proyecto a estrenar por el productor.

Unas semanas después de haberla llamado “mantenida”, la vedette puso en duda la experiencia de la joven actriz para desempeñarse en ese cargo en una producción que contará con estrellas como Olga Breeskin.

PUBLICIDAD

“¿Qué puede enseñarle Eva a los protagonistas, a Olga? Explícame. Entonces: ¡nada! Nada, absolutamente nada. Ella no es maestra, no es jefa; lo que tiene es un ego del tamaño de su cuerpo, y ese ego se lo alimenta Juan”, declaró la cubana en el programa ‘Venga la alegría’ el 26 de abril.

Niurka afirmó que Eva Daniela supuestamente tendría que mandar a repartir panfletos para que las personas la reconozcan y la respeten como productora asociada.

“Pero, ‘mija’, el respeto se gana, la admiración se gana. No porque lo diga un papelito ya lo eres”, expresó a través de las cámaras.

Opinó que Juan Osorio debió nombrar a su hija en la obra con el puesto que le dio a Eva Daniela, pues tiene más experiencia en el cargo.

“Yo creo que ese lugar de productora asociada le correspondería mejor a Myriam, su hija, quien se ha roto el lomo y tiene la experiencia y el colmillo, no a Eva Daniela, que es una chica joven sin experiencia y no logrará que la gente le tenga credibilidad”, declaró.

Niurka afirmó que, si la invitan, está dispuesta a asistir a la obra e incluso se mostró motivada a pagar por su boleto; sin embargo, duda que se lo vendan luego de sus declaraciones.

“Claro que sí, iría a ver la obra. Si me invitan, con mucho gusto, por supuesto. Si puedo pagarme un boleto e ir a verla”, destacó. “Creo que no me venderán el boleto el día que vaya”.

¿Qué dijo Eva Daniela sobre Niurka?

Hace unos días, durante la presentación de algunos de los personajes de la obra, Eva Daniela se negó a reaccionar a las declaraciones de Niurka, quien la llamó “mantenida”. Eva Daniela destacó que “esa persona no existe en mi vida”.

PUBLICIDAD

En relación a su cargo como productora asociada, la joven actriz afirmó que había invertido todos sus ahorros en este proyecto y que no le afecta lo que la gente piense sobre su trabajo.