Niurka se solidariza con Aracely Arámbula y revela qué piensa del apodo ‘Rey Cucaracho’

“A mí me gusta Luis Miguel, me gustan las canciones de romance porque son preciosas, me gusta escuchar su voz porque es espectacular, es ‘la voz’. Pero él como persona no me gusta, no me gusta cómo ha tratado a las mujeres, ni el legado que ha dejado como ser humano, como familia (...) Le canta al amor y no lo ejerce”.